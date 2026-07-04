Policía y CAM devolvieron a su hábitat cuatro animales rescatados en Neiva

Neiva

En el marco del Día Internacional de la Vida Silvestre, la Policía Metropolitana de Neiva y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) realizaron la liberación de cuatro animales que habían sido rescatados en diferentes sectores de la ciudad.

Los ejemplares liberados corresponden a una serpiente cascabel, un boa constrictor, una zarigüeya y una tingua. Estos habían sido recuperados tras reportes realizados por la comunidad o hallados en espacios intervenidos por el ser humano, donde su permanencia representaba un riesgo.

Luego de su rescate, los animales fueron sometidos a un proceso de valoración para verificar su estado de salud. Tras confirmar que se encontraban en condiciones adecuadas, las autoridades procedieron con su liberación en su entorno natural.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, señaló que la protección de la fauna es una responsabilidad compartida e invitó a la ciudadanía a continuar reportando la presencia de estos ejemplares para contribuir a la conservación de la biodiversidad.