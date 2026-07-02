Incautan 16 semovientes bovinos en Neiva por inconsistencias en su movilización

Neiva

Como parte de los operativos para combatir el abigeato, las autoridades incautaron 16 semovientes bovinos que eran transportados en un vehículo tipo turbo por las vías de Neiva. La acción se desarrolló durante labores de registro y control adelantadas por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

Al verificar la documentación presentada para la movilización de los animales, los uniformados evidenciaron presuntas inconsistencias en la guía sanitaria de movilización, motivo por el cual aplicaron las medidas contempladas en la Resolución 8940 de 2024.

Los semovientes quedaron a disposición de la autoridad competente, que adelantará los procedimientos administrativos correspondientes para establecer la legalidad de la movilización.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, afirmó que estos controles buscan cerrar el paso a los delitos que afectan a los ganaderos. “Continuaremos desplegando acciones operativas y preventivas que permitan garantizar la legalidad en la movilización de semovientes y proteger la seguridad rural”, señaló.