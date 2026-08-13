Bloqueo al relleno sanitario deja más de 250 toneladas de residuos represados hoy en Neiva
El cierre impide descargar 180 toneladas y deja otras 80 sin recoger, afectando a miles de personas en Neiva.
Neiva
El bloqueo de la vía de acceso al relleno sanitario de Neiva mantiene represadas más de 250 toneladas de residuos sólidos. La situación se originó desde las 3:00 de la tarde del miércoles, cuando comunidades aledañas cerraron el ingreso al sitio. De acuerdo con Ciudad Limpia, unas 180 toneladas permanecen en los vehículos compactadores sin poder ser descargadas.
A esta cantidad se suman cerca de 80 toneladas que no pudieron ser recogidas durante la jornada nocturna. La interrupción del servicio afecta inicialmente a las comunas 2, 3, 4, 5, además del microcentro de la capital huilense. También está pendiente la prestación del servicio correspondiente a sectores de las comunas 7, 8, 10 y parte de la comuna 5.
Según, el ingeniero Mauricio Herreño, de Ciudad Limpia, comentó que “la empresa informó que esta frecuencia, programada para iniciar desde las 6:00 de la tarde, no ha podido comenzar. Mientras continúe el bloqueo, los residuos permanecerán acumulados en los vehículos y en distintos puntos de la ciudad. Según la información entregada por el jefe operativo de Ciudad Limpia”.
Las comunidades de El Venado, El Caimán y La Mojarra participan en la protesta, al igual que presidentes de las juntas de acción comunal de estos sectores estarían interviniendo en las solicitudes realizadas. La empresa señaló que corresponde a las autoridades adelantar los diálogos y buscar acuerdos que permitan despejar la vía.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...