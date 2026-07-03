Un Pacto por la Paz de Buenaventura firmará la sociedad civil y el gobierno saliente de Petro

Se acerca el cierre del Espacio de Diálogo Sociojurídico en Buenaventura con los grupos armados ilegales.

Fabio Cardozo, jefe de la Delegación del Gobierno nacional para el Espacio de Diálogo Sociojurídico de Buenaventura, anunció que el cierre de este Espacio de dialogo con los grupos armados ilegale se llevará a cabo el próximo 8 de julio con la firma de un Pacto por la Paz de este Puerto sobre el mar Pacífico.

Al analizar el futuro del proceso de paz en este Distrito del Valle del Cauca, Cardozo aseguro que “Los Shottas” y “Los Espartanos”, mantienen su decisión de seguir en el proceso de desarme con el gobierno Nacional.

Cardozo reveló que uno de estos grupos a expresado su voluntado de una desmovilización parcial de sus miembros, despues de la captura de sus jefes máximos.

El jefe de la Delegación del Gobierno nacional para el Espacio de Diálogo Sociojurídico de Buenaventura, anuncio que los líderes de estas bandas que están en las cárceles y no están colaborando, serán enviados a otras penitenciarias.

“Los cabecillos de estos grupos armados ilegales detenidos en el exterior, estan sometidos a un proceso de extradicción. Ellos no llegarán a las cárceles de Buenaventura. Hay un proceso de que algunos que están en las cárceles del Puerto, salgan a otras penutenciarias del país porque se ha advertido que estpan delinquiendo desde estos centros carcelarios”, aaseguro Cardozo.

Ecobarrio de Paz

Fabio Cardozo manifestó que en manos del gobierno municipal de Bunaventura, está la implementación de los Ecobarrios de Paz, el cual esta financiado y que hace parte del Documento Compes

“En sus manos está la adopción del Decreto del Plan de Gestión del Hábitat, que será el espiritu y el alma juridica del proyecto Ecobarrio de Paz. Esperamos que la Alcaldía lo adopte mediante Decreto Municipal”, dijo Cardozo.