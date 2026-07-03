Asesinan a reconocido caballista en Sevilla, Valle; su vehículo fue incinerado
La víctima fue identificada como Gildardo Peña, conocido como ‘Tato Peña’. Las autoridades investigan los móviles del crimen.
Un reconocido caballista y comerciante del norte del Valle del Cauca fue asesinado en zona rural del municipio de Sevilla. Junto al cuerpo de la víctima fue hallado su vehículo, que había sido incinerado.
La víctima fue identificada como Gildardo Peña, conocido como ‘Tato Peña’. De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió en la vereda Alto de San Marcos, ubicada aproximadamente a una hora del casco urbano del corregimiento de San Antonio, en jurisdicción de Sevilla.
Las primeras versiones indican que el cuerpo presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego. Las autoridades adelantan los actos urgentes y la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.
El caso ha generado consternación entre los habitantes de Sevilla y del norte del Valle del Cauca, donde Peña era ampliamente reconocido. Algunos pobladores han manifestado que el crimen podría estar relacionado con presuntas extorsiones o amenazas; sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades y hace parte de las líneas de investigación.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...