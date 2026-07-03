Fonseca inicia nueva etapa internacional tras anunciar gira y nuevo álbum

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 7: Singer Fonseca is seen during a press conference for his "Tropicalia" tour at Auditorio Nacional on April 7, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

El cantautor colombiano Fonseca, ganador de múltiples Latin GRAMMY, firmó con la agencia internacional WME para su representación mundial, una alianza que fortalece su proyección internacional y marca una nueva etapa en su carrera.

ORLANDO, FLORIDA - AUGUST 19: Fonseca performs at Hard Rock Live on August 19, 2021 in Orlando, Florida. (Photo by Gerardo Mora/Getty Images) / Gerardo Mora Ampliar ORLANDO, FLORIDA - AUGUST 19: Fonseca performs at Hard Rock Live on August 19, 2021 in Orlando, Florida. (Photo by Gerardo Mora/Getty Images) / Gerardo Mora Cerrar

Fonseca ha realizado giras extensas por América Latina, Europa, Asia y Estados Unidos, consolidándose como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea.

Su más reciente TROPICALIA Tour culminó el pasado 8 de abril con un concierto con entradas agotadas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, reafirmando su capacidad de convocatoria en escenarios de gran formato.

Tras ese éxito, el artista iniciará el próximo 24 de octubre su nueva gira Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour, con un concierto en el estadio El Campín de Bogotá, uno de los más importantes de su carrera.

Esta gira acompañará el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Antes Que El Tiempo Se Vaya, publicado en abril, un proyecto que mezcla sus raíces tropicales con exploraciones sonoras frescas y reafirma su sello artístico.

Con una trayectoria marcada por la autenticidad y la innovación, Fonseca ha sido reconocido con 9 premios Latin GRAMMY, además de 31 nominaciones a los mismos y 3 nominaciones al GRAMMY.

Su carrera internacional comenzó en 2002 con su álbum debut Fonseca, y alcanzó reconocimiento global en 2005 con Corazón y el éxito “Te Mando Flores”.

Más allá de la música, Fonseca ha desarrollado una importante labor social. En 2017 fundó la Fundación Gratitud, que promueve el arte y la música como herramientas de transformación social.

A través de esta organización, ha impulsado proyectos de educación artística para niños y jóvenes en comunidades vulnerables. También ha colaborado con iniciativas como “Unimos, Formamos y Transformamos”, “La Primera Piedra”, y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID.

Con su firma con WME, Fonseca se proyecta hacia nuevos escenarios internacionales, reafirmando su lugar como uno de los cantautores más destacados de su generación y como un embajador de la música latina en el mundo.