Jessi Uribe, el único colombiano en el homenaje musical a Antonio Aguilar con “El Hijo Desobediente”

El cantante colombiano Jessi Uribe fue confirmado como el único artista de su país en participar en el proyecto musical ¡Que Viva Antonio Aguilar!, iniciativa liderada por Pepe Aguilar para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la música mexicana.

En esta iniciativa, Uribe interpreta “El Hijo Desobediente”, uno de los temas más emblemáticos del repertorio de Antonio Aguilar.

Con su estilo característico y una interpretación cargada de emoción, el artista aporta una nueva sensibilidad a este clásico, construyendo un puente cultural entre Colombia y México.

Su participación reafirma su posición como una de las voces más representativas de la música popular latina y lo integra a un proyecto de alcance internacional que celebra la riqueza de la tradición musical mexicana.

El homenaje reúne a destacados intérpretes de la música regional mexicana, y la inclusión de Jessi Uribe como único representante colombiano subraya la expansión del género popular latino más allá de las fronteras.

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Para el artista, esta colaboración representa un reconocimiento a su trayectoria y una oportunidad de proyectar su voz en escenarios internacionales, consolidando su presencia en mercados clave de América y Europa.

La elección de “El Hijo Desobediente” no es casual: se trata de una canción profundamente arraigada en la memoria musical mexicana, que ha acompañado a generaciones y que ahora recibe una nueva interpretación con el sello personal de Uribe.

Con este hito, Jessi Uribe se suma a un homenaje histórico que no solo celebra la vida y obra de Antonio Aguilar, sino que también proyecta su legado hacia el futuro.

La iniciativa reafirma la vigencia de la música tradicional mexicana y demuestra cómo los clásicos pueden renovarse y seguir conectando con públicos diversos alrededor del mundo.