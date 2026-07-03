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03 jul 2026 Actualizado 16:43

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“Colombia es favorito porque lo ha demostrado partido tras partido”: Gerardo Bedoya, exfutbolista

Gerardo Bedoya, exfutbolista y entrenador colombiano, quien jugaba como lateral izquierdo. Fue internacional con la selección de fútbol de Colombia, con la que disputó 48 partidos, convirtió 4 goles y ganó la Copa América 2001, marcando un gol fundamental en semifinales contra Honduras en Manizales.

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Ricardo Araque Joya

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En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el exfutbolista Gerardo Bedoya entregó su análisis de cómo será el enfrentamiento de la Selección Colombia vs. Ghana, así como su opinión acerca de la nueva regla establecida por la FIFA, en la que cualquier jugador que se tape la boca durante los partidos del torneo mundialista deberá ser expulsado.

Adicionalmente, el nacido en Antioquia, quien ostenta el récord con más expulsiones en la historia del futbol, con 46 tarjetas rojas, comentó que las más recientes declaraciones de periodistas y entrenadores sobre el favoritismo de Colombia en el mundial no deberían afectar el rendimiento de la tricolor; por el contrario, debe servir como motivación.

Carrera de Gerardo Bedoya como futbolista:

Gerardo Bedoya, exfutbolista y entrenador colombiano, quien jugaba como lateral izquierdo. Fue internacional con la selección de fútbol de Colombia, con la que disputó 48 partidos, convirtió 4 goles y ganó la Copa América 2001, marcando un gol fundamental en semifinales contra Honduras en Manizales.

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