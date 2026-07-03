Capturan a tres personas que llevaban dos vacas hurtadas en un carro en Boyacá

La Policía de Tránsito confirmó la captura de tres personas señaladas de hurtar dos vacas en Tibasosa, Boyacá, luego de que fueran sorprendidas transportando los animales en un vehículo particular.

El procedimiento se realizó en la vía Glorieta Tibasosa–Sogamoso, a la altura del kilómetro 10+100, durante actividades de prevención y control vial adelantadas por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá.

Según la Policía, las dos vacas habían sido hurtadas horas antes en la vereda Esterillal, en jurisdicción de Tibasosa.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de hurto.

La institución rechazó el hecho y aseguró que continuará fortaleciendo los controles en las vías del departamento para combatir el abigeato.