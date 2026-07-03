Continúa proceso judicial contra Villa de Leyva tras decisión del Juzgado Noveno de Tunja

Juzgado de Tunja ratifica decisiones y mantiene activo litigio contra Villa de Leyva y el alcalde Víctor Gamboa.

Villa de Leyva

El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Tunja decidió mantener en firme las determinaciones adoptadas dentro del proceso judicial que enfrenta a la Sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. con el municipio de Villa de Leyva, en el marco de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

La decisión quedó consignada en una providencia fechada el 30 de junio de 2026, mediante la cual el despacho resolvió los recursos de reposición presentados tanto por la administración municipal como por la empresa demandante contra un auto emitido el pasado 10 de junio.

Tras analizar los argumentos expuestos por ambas partes, la jueza concluyó que no existían fundamentos jurídicos para modificar las decisiones previamente adoptadas, al considerar que durante el trámite se han respetado las garantías procesales y el derecho de contradicción de las pruebas.

Uno de los puntos más relevantes de la decisión está relacionado con el dictamen pericial de contradicción solicitado por el municipio de Villa de Leyva.

El juzgado ratificó la decisión de otorgar un plazo adicional para que la administración municipal presente ese estudio técnico, al considerar que fueron acreditadas las dificultades que enfrentó el municipio para contratar un equipo especializado que asumiera la elaboración del peritaje.

De acuerdo con el expediente, dichas dificultades estuvieron asociadas a las afectaciones administrativas e institucionales generadas tras la captura del entonces alcalde del municipio, situación que habría retrasado la contratación del experto.

Por otro lado, la providencia también confirmó que el perito designado por el municipio podrá realizar unavisita técnica al inmueble objeto del litigio, diligencia que el despacho considera indispensable para garantizar un análisis técnico completo y asegurar el principio de contradicción de la prueba.

Según la decisión judicial, impedir esa inspección limitaría la posibilidad de que el municipio controvierta adecuadamente el dictamen presentado por la parte demandante.

Otro de los aspectos abordados por el juzgado fue la solicitud de la empresa demandante para suspender el proceso mientras avanza una investigación penal relacionada con el exalcalde de Villa de Leyva. La petición le fue negada.

La jueza explicó que no existe una relación de dependencia jurídica entre ambos procesos que obligue a suspender el trámite contencioso administrativo, ya que cada actuación judicial persigue objetivos distintos y cuenta con autonomía procesal.

En consecuencia, el despacho determinó que el proceso debe continuar su curso normal sin esperar el desenlace de la investigación penal.

Con esta decisión, el proceso entra en una nueva fase de práctica de pruebas, que incluye la presentación del dictamen pericial de contradicción, la inspección técnica autorizada y las demás actuaciones probatorias previstas por el despacho.

La resolución mantiene intacto el cronograma judicial fijado por el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Tunja, que continuará con el análisis de las pruebas antes de adoptar una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.

Audiencias se extenderán durante cuatro días

El cronograma judicial establece que el martes 8 de septiembre, desde las 8:30 de la mañana, se adelantará la contradicción del dictamen pericial solicitado por la parte demandante.

Para el miércoles 9 de septiembre fueron programados los testimonios decretados dentro del proceso, entre ellos los de Diana Marcela Acuña, Luis Fernando Cárdenas Rico, Leidy Paola Pardo López, Adriana Ruiz López y Juan Felipe Sánchez E.

Las jornadas del 10 y 11 de septiembre estarán destinadas a continuar con la recepción de testimonios pendientes y a la incorporación de documentos al expediente, si es necesario.

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