Extraditan a Chile a ‘Botija’, cabecilla del Tren de Aragua señalado de asesinar a un carabinero

La Policía Nacional extraditó a Chile a Dayonis Junior Orozco Castillo, alias “Botija” o “Botyy”, señalado cabecilla del Tren de Aragua con injerencia en ese país y requerido por el homicidio del oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez Soto.

El crimen ocurrió el 10 de abril de 2024, cuando el uniformado intentó frustrar un hurto que, según las autoridades chilenas, habría sido cometido por Orozco Castillo y otros cuatro cómplices.

Alias “Botija”, ciudadano colombo-venezolano también identificado en registros oficiales como Yendris Segundo Paz Pérez, fue capturado en abril de 2024 en Popayán, tras una coordinación internacional entre autoridades de Chile, Perú y Colombia.

Desde entonces permanecía privado de la libertad en Colombia mientras avanzaba el trámite de extradición. La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable al considerar que los delitos imputados no tenían carácter político, y la Fiscalía ordenó su captura con fines de extradición el 12 de marzo de 2025.

El señalado cabecilla fue entregado a funcionarios de Interpol Santiago y trasladado en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, para comparecer ante un juez de garantías por el delito de homicidio.