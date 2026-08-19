¿Es usted estudiante de educación superior? El icfes anunció cambio de fecha para las pruebas

El Icfes reprogramó para el domingo 18 de octubre las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026, que estaban previstas para el próximo 6 de septiembre. La decisión fue tomada ante la situación de emergencia que atraviesa el país y las dificultades que esta representa para desarrollar la jornada con las condiciones necesarias.

En total, 180.929 personas están inscritas para presentar estas evaluaciones en 341 sitios de aplicación ubicados en diferentes regiones del país. De acuerdo con el icfes, uno de los requisitos para realizar las pruebas es garantizar que la infraestructura de cada lugar sea segura y adecuada.

La decisión también está relacionada con los efectos del terremoto registrado en el país. Según el icfes, algunas instituciones que habían sido seleccionadas como lugares de aplicación se encuentran en zonas afectadas por el evento. Por esta razón, la entidad decidió aplazar la jornada para evitar que las condiciones de emergencia generen diferencias entre los estudiantes.

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT son evaluaciones dirigidas a estudiantes que están próximos a terminar su educación superior. Además, su presentación es un requisito obligatorio para obtener el título universitario o de formación técnica y tecnológica, siempre que se hayan cumplido los demás requisitos académicos.

Para quienes ya estaban inscritos, el cambio de fecha no implica realizar un nuevo proceso de inscripción. El icfes informó que las citaciones se publicarán el viernes 2 de octubre, mientras que la nueva aplicación se realizará el domingo 18 de octubre.

Ese día, los estudiantes recibirán en físico el certificado de presentación de la prueba. Este documento podrá ser utilizado ante las instituciones de educación superior como constancia de asistencia para quienes cumplan con los demás requisitos necesarios para graduarse.

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Posteriormente, los certificados digitales de asistencia estarán disponibles desde el 9 de noviembre de 2026, mientras que los resultados individuales podrán descargarse a partir del 19 de febrero de 2027 a través del sitio web del icfes.

Con esta reprogramación, el icfes asegura que busca que todos los estudiantes puedan presentar la evaluación bajo las mismas condiciones y que los sitios destinados para la jornada cuenten con las garantías necesarias.