Selección Colombia de Baloncesto jugará en Cali las Clasificatorias al Mundial 2027

Cali, Valle del Cauca

Cali volverá a convertirse en el centro del baloncesto continental. La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) confirmó que la capital vallecaucana será la sede de la tercera ventana del Grupo C de las Clasificatorias al Mundial FIBA 2027, una decisión que permitirá disputar en el Coliseo Evangelista Mora los cinco partidos previstos para esta fase.

Inicialmente, Venezuela debía actuar como local frente a Brasil, Chile y Colombia. Sin embargo, FIBA determinó trasladar esos encuentros a territorio colombiano para garantizar el normal desarrollo del calendario internacional, por lo que Cali recibirá tanto los compromisos del equipo nacional como los de la selección venezolana.

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La ventana será determinante para las aspiraciones de Colombia en su camino hacia la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Tomás Díaz llega con un balance de dos victorias y una derrota y afrontará tres partidos consecutivos: el 3 de julio frente a Chile, el 6 de julio ante Brasil y el 8 de julio contra Venezuela.

La convocatoria oficial del seleccionado colombiano incluye a dos jugadores de Toros del Valle: Hayner Montaño y Cristian Solís, quienes buscarán aportar al equipo nacional en una semana decisiva para la clasificación.

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Además del componente deportivo, la Federación Colombiana de Baloncesto informó que parte de los recursos recaudados por la venta de boletería será destinada a una fundación que canalizará ayuda humanitaria para las familias afectadas por las recientes emergencias registradas en Venezuela.

Programación

3 de julio: Colombia vs. Chile (6:30 p.m.)

Colombia vs. Chile (6:30 p.m.) 4 de julio: Venezuela vs. Brasil (7:10 p.m.)

Venezuela vs. Brasil (7:10 p.m.) 6 de julio: Venezuela vs. Chile (4:10 p.m.) Colombia vs. Brasil (7:10 p.m.)

Venezuela vs. Chile (4:10 p.m.) Colombia vs. Brasil (7:10 p.m.) 8 de julio: Venezuela vs. Colombia (7:10 p.m.)

Convocatoria oficial:

Guardias:

Brian Angola

Darwin Blanco

Romario Roque

Hansel Atencia

Aleros:

Hayner Montaño

Michael Jackson

Juan Cárdenas

Samuel Hincapié

Ala-Pivot/Pivot:

Juan Diego Tello

Jaime Echenique

Soren de Luque

Cristian Solís