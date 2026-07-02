Capturados integrantes de presunta red de microtráfico que movía $48 millones al mes en Buga, Valle

Un operativo contra el microtráfico en Buga, centro del Valle, dejó cuatro personas capturadas y una menor de edad aprehendida, señaladas de integrar la estructura delincuencial ‘Los Magos’, que, según las autoridades, obtenía rentas ilícitas cercanas a 48 millones de pesos mensuales por la comercialización de estupefacientes.

Las capturas se realizaron durante un allanamiento en una vivienda del barrio Balboa, donde fue desarticulado un presunto punto de expendio que, de acuerdo con la investigación, abastecía varios sectores del municipio mediante la venta de droga a domicilio y en vía pública.

Entre los detenidos está alias “Yari”, señalado como el presunto coordinador del microtráfico en la zona norte de Buga. También fueron capturados alias “El Flaco”, “Melissa” y “Kelly”, quienes, presuntamente, cumplían funciones de dosificación y distribución de los estupefacientes. La menor de edad, de nacionalidad venezolana, también estaría vinculada a estas actividades.

Las investigaciones indican que la organización tendría injerencia en los barrios Balboa, Uninorte, Jorge Eliécer Gaitán, Montellano y La Ventura, y que presuntamente operaba bajo las órdenes de alias “Luis Cueva”, quien, según la Policía, continuaría coordinando actividades delictivas desde un centro penitenciario.

Durante el procedimiento fueron incautados 423 gramos de bazuco, equivalentes a 622 dosis, cinco teléfonos celulares, 207 mil pesos en efectivo, dos grameras, bolsas herméticas, una licuadora y un colador, elementos que, según las autoridades, eran utilizados para el procesamiento y empaque de la droga.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía informó que con este operativo ya son 15 las personas capturadas dentro de esta investigación