Mujer fue hallada muerta dentro de una vivienda en Palmira; investigan las causas del fallecimiento

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Valle adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de una mujer de 38 años, hallada sin vida al interior de una vivienda en el barrio San Cayetano, en Palmira.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue identificada como Elizabeth Cristina Salazar Marulanda, quien, según la comunidad, llevaba cerca de cuatro meses residiendo en una habitación que había arrendado en ese inmueble.

Habitantes del sector señalaron que, al no obtener respuesta a sus llamados, decidieron ingresar a la habitación, donde la encontraron tendida en el piso del baño y sin signos vitales. De inmediato dieron aviso a las autoridades.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, entidad que establecerá las causas del fallecimiento. De manera preliminar, se conoció que la mujer presentaba un fuerte golpe en el rostro, aunque por ahora no se ha determinado si esa lesión está relacionada con su muerte.

La Policía informó que la víctima registraba anotaciones judiciales por los delitos de hurto (2018 y 2023), lesiones personales (2018), calumnia (2017) y estafa (2016). No obstante, las autoridades aclararon que esos antecedentes no tienen relación establecida con la investigación en curso.