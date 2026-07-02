Cali está lista para recibir el Campeonato Mundial Sub-17 de Levantamiento de Pesas

Cali, Valle del Cauca

Cali volverá a ser sede de un evento deportivo de talla internacional con la realización del Campeonato Mundial Sub-17 de Levantamiento de Pesas IWF Cali 2026, que se disputará del 5 al 11 de julio en el Coliseo El Pueblo y reunirá a 238 atletas de 46 países.

La programación comenzará este sábado 4 de julio, a las 6:00 p.m., con la ceremonia inaugural, que contará con la presencia del presidente de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), Mohammed Jalood, además de autoridades deportivas nacionales e internacionales.

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Uno de los principales atractivos de la inauguración será la presentación de Swing Latino, la reconocida compañía caleña campeona mundial de salsa, que ofrecerá un espectáculo especialmente preparado para dar la bienvenida a las delegaciones participantes y mostrar al mundo una de las expresiones culturales más representativas de la región. La entrada será gratuita para el público.

La Selección Colombia estará integrada por 16 deportistas, ocho hombres y ocho mujeres. Entre ellos aparecen cuatro representantes del Valle del Cauca: Luz Adriana Solís (53 kg), Mariana Asprilla (44 kg), Kevin Campaz (60 kg) y Anderson Aparicio (60 kg), quienes buscarán luchar por las medallas frente a las principales promesas del levantamiento de pesas mundial.

Los deportistas afrontan el Mundial con la motivación de competir en casa. “ Mis expectativas son subir al podio y dejar al Valle del Cauca y a Colombia en lo más alto”, manifestó Luz Adriana Solís. Por su parte, Kevin Campaz aseguró: “Estoy muy contento porque voy a representar al Valle del Cauca y a Colombia en el Campeonato Mundial Sub-17. Espero realizar una gran presentación en un evento muy importante para todos nosotros”.

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El Mundial Sub-17 hace parte de la agenda de grandes eventos deportivos que alberga Cali durante este segundo semestre y ratifica el papel de la ciudad como escenario de competencias internacionales, al tiempo que impulsa el turismo, la economía y la proyección del deporte colombiano ante el mundo.

“Estamos muy felices de que el Valle del Cauca sea la casa del Campeonato Mundial Sub-17 de Pesas. Este evento demuestra que seguimos siendo un referente para el deporte. Además, nos llena de orgullo ver a nuestros cuatro representantes vallecaucanos, quienes llegan a este Mundial después de un gran trabajo y con el sueño de dejar en alto el nombre del Valle y de Colombia”, afirmó Ana Milena Orozco, gerente de Indervalle.