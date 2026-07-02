El departamento de Boyacá aumentó 3,5 puntos su desempeño institucional

Boyacá sigue siendo uno de los departamentos con mejor gestión pública del país. Así lo confirma la evaluación del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que evalúa temas como planeación, talento humano, control interno, transparencia y prestación del servicio.

La medición evidencia la mejora continua en la gestión pública del departamento: en 2024 se obtuvo 91,3 puntos y en 2025 se logró 94,8 puntos, es decir, 3,5 puntos más.

Con este resultado, Boyacá se ubica en el cuarto lugar del ranking nacional de Gobernaciones, únicamente superada por Bolívar (95,0), Valle del Cauca (98,0) y Cundinamarca (99,0); y por encima de departamentos como Antioquia, Santander y Risaralda, de acuerdo con los resultados consolidados del Índice de Desempeño Institucional para la vigencia 2025.

“Gracias al compromiso, la responsabilidad y la excelencia de nuestros funcionarios, avanzamos de 91,3 a 94,8 puntos en el Índice de Desempeño Institucional, una mejora que nos mantiene entre los mejores departamentos del país.” mencionó Jairo Neira Sánchez, secretario de Planeación.

Este reconocimiento refleja la eficiencia, la mejora continua y las buenas prácticas de gestión que se han consolidado en la Gobernación de Boyacá. El resultado evidencia que los recursos públicos se están administrando de manera adecuada.

Este avance motiva a la administración departamental a continuar fortaleciendo sus planes de mejoramiento, con el propósito de seguir escalando posiciones en el Índice de Desempeño Institucional durante la próxima vigencia y consolidar a Boyacá como el departamento número uno de Colombia en gestión pública.