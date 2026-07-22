Avanza transformación en Calle de La Cuchara, de El Pozón: 250 familias se beneficiarán

El distrito sigue cumpliéndole a la ciudad a través de acciones concretas que garantizan los derechos a una vida digna en todos los sectores de Cartagena, como es el caso de las más de 250 familias que viven contiguas a la calle La Cuchara, que es la vía principal del sector Los Ángeles, en el barrio El Pozón.

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Esta comunidad que, en algunos de sus integrantes más longevos, ha esperado por casi 40 años que alguien valide su derecho a tener una vía adecuada para poder transitar con dignidad; desde hace dos semanas atestigua el desarrollo de una obra que, más allá de los casi 474 metros lineales de vía y zonas peatonales que se construyen, se constituye en una victoria tras décadas de solo promesas incumplidas.

Y es que con esta nueva intervención, desarrollada a través de la Secretaría de Infraestructura Distrital, la tradicional calle ya vislumbra el cambio de una realidad social que les había sido esquiva hasta ahora.

“Nuestra mensaje ha sido claro: no se trata solo de pavimento; es dignidad y bienestar social para miles de cartageneros que, tras de décadas de barro, polvorín y el más completo abandono, hoy pueden ser testigos de la transformación en su calidad de vida. Lo hacemos con vías óptimas, con mejores accesos a colegios, escenarios deportivos y hospitales, que son la mejor muestra de la importancia que representa el progreso que hemos llevado a través de obras de infraestructura de calidad”, destacó el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

A su vez, Leyla Monterrosa, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de este sector, manifiesta su regocijo y agradecimiento con la diligente respuesta por parte de esta administración distrital, evidenciando el avance de una obra y el beneficio que representa para su comunidad.

“Estamos admirados y boquiabiertos porque esto va súper rápido, y porque esto es un cambio radical para nuestra comunidad”, manifestó esta lideresa y una de las primeras moradoras de este sector. Estamos muy agradecidos con Dios y con el alcalde Dumek Turbay, por habernos tenido en cuenta y apoyarnos esta obra de mucha necesidad para nosotros”, destaca Monterrosa.

Los habitantes de La Cuchara reiteran que a quien no le ha tocado irse a dormir en medio de un aguacero, pensando en qué estado quedará la calle en la que vive y cómo la encontrará al amanecer— llena de lodo y agua, intransitable, y que igual debe buscar la manera de llegar a tiempo a su lugar de trabajo— puede no entender lo importante que es una obra de este tipo; más aún en un sector como este que la calle podía durar empantanada, incluso, por meses.

Por eso, Danny Riveros, otra de las habitantes del sector, deja claro la trascendencia que tiene para ella y su familia esta obra.

“Se acabó el tiempo en el que uno veía a los niños del colegio, aquí cerca, con los zapatos en la mano y caminando por aquí a pies descalzos, porque no se podía caminar por aquí, para no llegar con los zapatos sucios al salón; así como la gente que salía a trabajar muy temprano y le tocaba salir igual a trabajar, con bolsas en los pies hasta la vía principal”, manifestó esta mujer que vive hace más de 30 años en este sector. “Quién sabe si mañana pase el Transcribe por aquí en frente, con esta vía tan buena”, augura Riveros.

También en los liderazgos más jóvenes del sector ven con ilusión el futuro del barrio porque, más allá de la obra en ejecución, como dice Óscar Andrés Henríquez, otro de los miembros de la JAC Los Ángeles, en El Pozón, se fortalece el trabajo cooperativo entre las instituciones y esta comunidad: “hay que agradecer a la administración distrital por no olvidarse de nuestra gente, lo que genera una confianza en los compromisos hechos y los que vengan, una conciencia de lo que representan estas obras e invita nuestra comunidad a creer que sí es posble salir adelante, con el apoyo de la institucionalidad”.

La Alcaldía Mayor de Cartagena tiene muy claro que el desarrollo mismo de estas obras de infraestructura trasciende a sus comunidades, por ello el 60% de la mano de obra contratada está conformado por habitantes del sector que, además de aportar a la dinamización de la economía del mismo, reactivando la fuerza laboral y contratando servicios complementarios como el suministro de alimentación, servicios de limpieza y/o hidratación para los obreros y vigilancia comunitaria.

Se prevé que la ejecución de la obra concluya y esté lista para entregar formalmente a su comunidad en 3 meses.