Dos de los capturados como presuntos participes del homicidio de un menor de edad en el corregimiento de Barcelona en Calarcá. Foto: Policía

Armenia

A la cárcel cuatro capturados sindicados del asesinato de dos menores de edad en Quindío

Los casos aislados se presentaron en el corregimiento de Barcelona en Calarcá en marzo del 2026, y el otro hecho en julio del 2025 en el municipio de La Tebaida, donde fueron asesinados dos menores de edad, la Policía y la Fiscalía dan resultados para que estos crímenes no queden en la impunidad.

Capturas por asesinato de un menor de edad en Barcelona, Quindío.

Fueron enviados a la cárcel, los tres capturados en el Quindío como presuntos responsables del homicidio de un menor de edad en el corregimiento de Barcelona

La Policía, Quindío y en coordinación con la Fiscalía Novena Seccional de Armenia, capturaron a 3 presuntos responsables del homicidio de un menor de edad ocurrido en el mes de marzo del año 2026 en el corregimiento de Barcelona en Calarcá.

Un primer hecho fue capturado Diego Montoya Marín de 27 años de edad por los delitos de homicidio agravado, lesiones personales y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios conocido como alias “Montoya” quien actúo como cómplice del asesinato del menor, Juan Esteban Osorio de 17 años de edad.

Igualmente, tenía registros por los delitos de homicidio en los años 2023 y 2026, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2021 y 2023, así como fuga de presos en el año 2025

La coronel Nelly Yolima Parada comandante de la Policía del Quindío explicó que seguidamente, fue capturado Marlon Osorio Duque de 21 años de edad por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios conocido como alias “Morocho” autor material del hecho.

Durante la diligencia judicial, fueron incautados un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65, 13 cartuchos de diferentes calibres, 42 dosis de cocaína, un celular.

Cortesía Policía, Quindío

Finalmente, fue capturado a través de orden judicial Alejandro Camacho Montoya de 30 años de edad conocido como alias “Camacho” por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios quien sería coodeterminador en el actuar delincuencial.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente judicialización, donde finalizadas las audiencias les fue otorgado medida preventiva de privación de la libertad en establecimiento carcelario.

A la cárcel sindicado de homicidio de otro menor de edad en Quindío

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julián Nicolás Barrera Millán, señalado de participar en el homicidio de un joven, de 17 años, en La Tebaida, Quindío.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Quindío le imputó los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos.

Capturado hombre sindicado en partipar en homicidio en menor de edad en Quindío. Foto: Cortesía Fiscalía Ampliar Capturado hombre sindicado en partipar en homicidio en menor de edad en Quindío. Foto: Cortesía Fiscalía Cerrar

De acuerdo con la investigación, la noche del 1 de julio de 2025, la víctima se encontraba departiendo con unos amigos en vía pública del barrio Cantarito de La Tebaida, donde llegó Barrera Millán conduciendo una motocicleta y en

compañía de otro hombre, a quien, al parecer, le ordenó que le disparara al menor de edad.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre en La Tebaida.