Winner Group se expande en Colombia con apertura de nuevo Casino Río en Cartagena

La apertura de Casino Río Serrezuela representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Winner Group en Colombia. Con este lanzamiento, la compañía alcanza 78 casinos en el país y consolida su presencia en uno de los destinos turísticos y de negocios más importantes de América Latina.

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Ubicado en el Centro Comercial La Serrezuela, en el tradicional barrio de la ciudad amurallada de la Heroica, el nuevo casino responde a una visión estratégica de expansión que busca llevar experiencias de entretenimiento de alto nivel, a ciudades con gran dinamismo económico y turístico.

Cartagena se ha consolidado como un escenario privilegiado para el turismo internacional, los eventos empresariales y el desarrollo de experiencias premium, convirtiéndose en una plaza clave para el crecimiento de la organización.

Casino Río Serrezuela brindará una gran alternativa de entretenimiento y diversión con mucho estilo, con máquinas pagamonedas de última generación y mesas de juego, distribuidas entre Black Jack, Ruleta, Baccarat y Póker.

Esta propuesta se enriquece con una exclusiva oferta de espectáculos, promociones y experiencias diseñadas para ofrecer un destino integral de entretenimiento de alto nivel, para residentes y visitantes nacionales e internacionales.

La apertura también contribuye al desarrollo económico de la ciudad mediante la generación de más de 50 nuevos empleos directos y 150 indirectos, fortaleciendo la dinámica laboral del sector de entretenimiento y turismo en Cartagena.

Más allá de ampliar su operación, Winner Group continúa transformando el concepto tradicional de casino al integrar entretenimiento, gastronomía y experiencias en espacios que promueven el encuentro social y el disfrute responsable.

La ubicación estratégica de Río Serrezuela, rodeada de hoteles boutique, restaurantes, bares y el Centro de Convenciones de Cartagena, permitirá atender un flujo constante de turistas y visitantes corporativos durante todo el año.

Con más de 24 años de trayectoria, Winner Group mantiene como uno de sus principales pilares el juego responsable. A través de su programa “Establece tus límites, juega responsable”, presente en todos sus casinos, la compañía promueve una cultura de entretenimiento consciente mediante acciones de prevención, información y acompañamiento para sus visitantes.

Este compromiso se complementa con estrictos protocolos de operación, entre ellos la prohibición de ingreso a menores de edad, límites regulados para las apuestas, ausencia de créditos y cajeros electrónicos dentro de los establecimientos, así como la certificación internacional de la aleatoriedad de sus máquinas y la conexión permanente con Coljuegos. Además, Winner Group cuenta con certificación ISO 9001 desde 2006, reflejo de su compromiso con la calidad, la transparencia y la mejora continua.

Con esta nueva apertura, Winner Group reafirma su liderazgo como la red de casinos más grande de Colombia y continúa apostándole a la innovación, al entretenimiento responsable y al desarrollo de experiencias que aportan al crecimiento del turismo y la economía de las regiones donde opera.