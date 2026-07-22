Keyvin CE presenta su nuevo álbum “Mi Vida, Mi Teatro”: el artista es doble disco de platino

El artista nacido en el municipio de Santa Rosa de Lima- Bolívar, Keyvin CE, presenta “Mi Vida, Mi Teatro”, su nuevo álbum de estudio, una producción que marca el inicio de una etapa en su carrera y refleja la evolución de una propuesta que continúa consolidándose dentro de la escena musical colombiana.

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Este lanzamiento llega tras el reconocimiento obtenido con su anterior producción, “A Lo Que Vinimos”, proyecto que le permitió recibir dos certificaciones Disco de Platino y tres certificaciones Disco de Oro por el desempeño de los sencillos “Soltero Feliz” y “El Pecado”, reconocimientos otorgados por PROMÚSICA COLOMBIA, entidad representante de la industria fonográfica colombiana y miembro de la IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).

Con “Mi Vida, Mi Teatro”, Keyvin CE presenta un álbum que nace de sus experiencias, emociones y vivencias personales.

A través de una propuesta que fusiona la champeta, el afrobeat y sonidos urbanos contemporáneos, el artista construye una obra que retrata las distintas facetas de la vida: el amor, el desamor, la superación, la alegría, la nostalgia y el crecimiento personal.

Cada canción representa un acto dentro de una historia donde la vida se convierte en el escenario y la música en su mejor forma de expresión.

El proyecto está acompañado por los sencillos “Narcisista” y “Café”, dos canciones que reflejan la versatilidad musical de Keyvin CE y ofrecen una muestra de la identidad sonora del álbum.

“Narcisista” aborda las relaciones marcadas por el ego, la manipulación y el amor propio desde una propuesta rítmica y contemporánea, mientras que “Café” explora una faceta más íntima y emocional, demostrando la capacidad interpretativa del artista y la diversidad de su nuevo trabajo discográfico.

Más que una colección de canciones, “Mi Vida, Mi Teatro” representa una evolución artística en la carrera de Keyvin CE.

El álbum reafirma su compromiso con la innovación musical, manteniendo la esencia de sus raíces y explorando nuevos sonidos que amplían el alcance de su propuesta dentro de la música latina, respaldado por una trayectoria reconocida con dos certificaciones Disco de Platino y tres certificaciones Disco de Oro otorgadas por PROMÚSICA COLOMBIA, Keyvin CE inicia este nuevo capítulo con una producción que refleja su crecimiento como compositor e intérprete, consolidando una identidad artística propia y una visión que busca seguir llevando el talento colombiano a escenarios cada vez más amplios.

“Mi Vida, Mi Teatro” estará disponible en todas las plataformas digitales, invitando al público a descubrir un álbum que reúne historias, emociones y ritmos en una producción que representa el presente y la evolución artística de Keyvin CE.