En pleno receso legislativo, César Lorduy y otros se posesionaron como congresistas por solo 20 días

A menos de 20 días de la instalación del nuevo Congreso y en medio del receso legislativo, las mesas directivas de Senado y Cámara posesionaron a 11 nuevos congresistas, para ocupar las curules de legisladores que renunciaron antes de finalizar el actual periodo constitucional (2022-2026).

Llama la atención que los nuevos congresistas se posesionaron cuando ya terminó la Legislatura, y no hay sesiones convocadas ni proyectos por discutir. De hecho, en esta ocasión no fueron citadas sesiones extraordinarias.

Es decir, estas 11 personas ocuparían el cargo únicamente durante los últimos 20 días de este Congreso, y pese a que no sesionarán, por supuesto tendrán derecho a recibir la remuneración correspondiente, así como la disponibilidad para los sueldos de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Es decir, estas 11 personas recibirán el salario equivalente a 20 días. Es de recordar que los congresistas devengan actualmente, en total, $51′512.447 millones de pesos, y adicionalmente reciben 50 salarios mínimos legales vigentes para conformar y pagar sus UTL.

Por 20 días en el cargo, en las que no debatirán ni asistirán a sesiones legislativas, tendrían derecho a unos $34′341.631 millones, sin restarle las retenciones a la fuente y demás impuestos.

Ahora, el próximo 20 de julio se instalará el nuevo Congreso elegido en las urnas el pasado 8 de marzo.

¿Quiénes son los congresistas recién posesionados?

En Senado se posesionaron el pasado martes, 30 de junio, César Lorduy (1), por Cambio Radical, tras la renuncia del Senador Jorge Benedetti. Lorduy ha sido señalado por presunto acoso sexual por la representante Ingrid Aguirre, de Fuerza Ciudadana.

También Arley Gómez (2), de la Alianza Verde, luego que el Senador Inti Asprilla presentara su renuncia. Ambos recibieron la investidura de la mano del presidente del Senado Lidio García, y del secretario general Diego González.

En el Senado entró también Ubeimar Delgado (3), siguiente en la lista del Partido Conservador, tras la renuncia de Oscar Barreto.

Entre los nuevos representantes posesionados por el vicepresidente de la Cámara, Juan Sebastián Gómez, y por el secretario Jaime Luis Lacouture, están:

Shirley Nohemí Hernández (4), de Cambio Radical; Liza Marie Barrientos Gómez (5), de Cambio Radical; y Eduardo Andrés Zúñiga (6), de Cambio Radical. Los tres entraron en reemplazo de Jairo Cristo, Javier Alexander Sánchez y Bayardo Gilberto Betancourt respectivamente;

Jhon Fredy Pimentel (7), del Partido de La U, en reemplazo de Julián López, expresidente de la Cámara;

Sol María Liñán (8), de Colombia Justa Libres (CJL), por Carlos Felipe Quintero, quien era del Partido Liberal, pero estaba coavalado por CJL;

Rodrigo Ardila Vargas (9), del Partido Liberal, y Reinaldo Velásquez Ramírez (10), del Partido Liberal, quienes reemplazarán a Julián Peinado y Carlos Ardila respectivamente;

Y Germán Tiberio Ojeda Pedraza (11), en reemplazo de Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde.

Ahora, según le contaron a Caracol Radio, vendrían más reemplazos, pues falta por reemplazar a 5 senadores liberales que renunciaron y otro del Centro Democrático.

¿Qué responde la mesa directiva de Senado?

Según Diego González, secretario del Senado, la posesión de estos reemplazos responde a un procedimiento previsto en la Constitución y en la Ley 5ta de 1992.

Cuando un congresista renuncia, se configura una falta absoluta que obliga a llamar al siguiente candidato de la misma lista, una vez el Consejo Nacional Electoral (CNE) certifica la votación.