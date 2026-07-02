Más de 400 artefactos explosivos ha destruido este año el Ejército en el Pacífico sur nariñense

Tumaco-Nariño

La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules confirmó que ya son 406 los artefactos explosivos instalados por grupos armados organizados, que han logrado ser desactivados en el departamento de Nariño en lo corrido del 2026.

Explosivos desactivados en Nariño. Foto: Fuerza de Tarea Hercules Ampliar Explosivos desactivados en Nariño. Foto: Fuerza de Tarea Hercules Cerrar

El balance operacional incluye la neutralización de 332 dispositivos explosivos improvisados y 74 minas antipersona, que habían sido instalados de forma indiscriminada en caminos veredales, zonas agrícolas y corredores estratégicos utilizados diariamente por las comunidades rurales.

La desactivación ha estado bajo la responsabilidad de los equipos especializados en Explosivos y Demoliciones (EXDE), cuyos integrantes realizan labores de búsqueda, identificación y destrucción controlada de estos artefactos cumpliendo estrictos protocolos técnicos y de seguridad.

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“Más allá de las cifras, la destrucción de estos artefactos representa la protección de la vida de cientos de personas. Cada dispositivo neutralizado reduce el riesgo para niños que se desplazan hacia sus instituciones educativas, campesinos que trabajan sus tierras y familias que transitan diariamente por los caminos rurales”, indicó el coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules.

Desde esa unidad se hizo un llamado a la comunidad para que evite manipular objetos extraños o abandonados en carreteras o zonas boscosas, y en caso de encontrarlos, alejarse del lugar y poner en conocimiento de las autoridades estos hechos para que sean verificados por personal especializado y se eviten así afectaciones.