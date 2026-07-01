Iglesia Católica en Nariño pide al presidente electo continuar con los procesos de Paz

Imagen de referencia. Ejercito del Clan del Golfo: Foto suministrada / Abelardo De La Espriella: Getty Images.

Nariño

La llegada del nuevo Gobierno Nacional ha generado expectativa en Nariño, especialmente por el futuro de los procesos de diálogo que se adelantan en el departamento con grupos armados luego de varios pronunciamientos del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre las políticas de paz.

Frente a este panorama, el obispo de Pasto, Juan Carlos Cárdenas Toro, aseguró que la Iglesia Católica siempre será respetuosa de las decisiones que adopte el nuevo Gobierno, pero insistió en que deben mantenerse abiertos los caminos que permitan una salida negociada a los conflictos.

“La Iglesia siempre en Colombia ha estado abierta a todos los espacios que permitan la salida civilizada, negociada y respetuosa de los conflictos. Respetamos también las políticas de cada uno de los gobiernos, pero llamamos también a mantener la puerta abierta para esa posibilidad”, afirmó monseñor.

Monseñor explicó que la realidad que viven departamentos como Nariño hace necesario combinar las estrategias de seguridad con inversión social y oportunidades para las comunidades más afectadas por la violencia.

“Por supuesto que necesitamos seguridad, eso es indudable, pero no solo seguridad. Nuestras regiones necesitan inversión, nuestras regiones necesitan oportunidades, necesitan mejores vías de comunicación para que los campesinos puedan sacar sus productos de su tierra. Seguridad, inversión social, pero también puertas abiertas al diálogo cuando estas oportunidades se presenten”, señaló.

La petición de la iglesia coincide con el llamado realizado por el gobernador de Nariño para continuar con los procesos de diálogo que actualmente se desarrollan con Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.