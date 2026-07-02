Piloto que colisionó contra un rascacielos en Pekín, China, tenía “ideas suicidas”

El piloto que murió tras impactar con su avioneta contra el rascacielos más alto de Pekín, donde 13 personas resultaron lesionadas, había escrito en su diario sobre la idea de suicidarse, indicaron este jueves las autoridades chinas.

El hombre de 66 años estrelló la avioneta contra la Torre CITIC de Pekín, de 528 metros de altura, la tarde del viernes en el distrito empresarial de la capital china.

El incidente suscitó dudas sobre la seguridad de la aviación en la ciudad, debido a que la Torre CITIC está a siete kilómetros de Zhongnanhai, el complejo gubernamental donde viven las máximas autoridades chinas.

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Periodistas de AFP vieron en el sitio un agujero en la ventana de uno de los pisos más altos de la torre. Varios testigos reportaron la presencia de restos del aparato y un pequeño incendio al pie del edificio.

El piloto, de apellido Liu, estaba divorciado, vivía solo en Pekín y “sufría desde hacía mucho de insomnio y ansiedad y su diario contiene múltiples referencias a ‘terminar con su vida’”, indicó en un comunicado la administración del distrito capitalino de Chaoyang.

“Este fue un incidente que puso en peligro la seguridad pública por motivos personales”, agregó.

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El día del accidente, Liu despegó de un aeropuerto del distrito periférico de Pinggu, pero “se desvió de la zona designada y perdió contacto con el aeropuerto” antes del choque, señaló la administración.

Fotos y videos del accidente fueron rápidamente borrados de las redes sociales chinas y la policía impidió que periodistas y transeúntes tomaran fotos del edificio.

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