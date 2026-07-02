Bomberos rescatan serpiente coral hallada en una vivienda de Pitalito

Los socorristas lograron controlar al animal sin poner en riesgo a los habitantes. Foto Bomberos Pitalito.

Neiva

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito respondió a un llamado de emergencia luego de que una familia reportara la presencia de una serpiente coral en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio El Encanto, de la comuna 1.

Al llegar al sitio, el personal especializado inspeccionó cuidadosamente la vivienda y aplicó los protocolos establecidos para el manejo de fauna silvestre. Mediante equipos adecuados para la captura de reptiles, los socorristas lograron controlar al animal sin poner en riesgo a los habitantes ni al propio ejemplar.

La serpiente a la autoridad ambiental competente. Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena recibieron el reptil para garantizar su valoración y posterior manejo conforme a la normatividad vigente.

Los organismos de socorro reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar manipular serpientes u otros animales silvestres cuando sean encontrados en viviendas o espacios urbanos.