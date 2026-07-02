Hallan muerto a líder comunal en Caquetá tras varios días de búsqueda

Neiva

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Palmar Oriental, en el corregimiento Santana Ramos, municipio de Puerto Rico (Caquetá), fue encontrado sin vida luego de haber sido reportado como desaparecido desde la madrugada del pasado domingo.

Según la información conocida, el dirigente perdió todo contacto con sus allegados hacia las 3:00 de la madrugada del domingo 28 de junio, cuando se encontraba en el municipio de Algeciras, Huila. Desde ese momento se activó una búsqueda para tratar de establecer su paradero.

Durante las labores de búsqueda, las autoridades y organismos de socorro localizaron la motocicleta de la víctima abandonada en el barrio Campinas, hecho que incrementó la incertidumbre sobre su situación del comunal, quien era muy querido por los habitantes de la zona.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, mientras la comunidad lamenta la pérdida de uno de sus principales líderes comunales. Familiares del líder piden que el crimen no quede impune.