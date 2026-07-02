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02 jul 2026 Actualizado 11:12

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Alcaldía de Pitalito impulsa gestión para abrir rutas aéreas hacia Neiva y Medellín

Se busca habilitar nuevas conexiones aéreas, con el objetivo de fortalecer la movilidad, el turismo y el desarrollo económico del sur del Huila.

Nuevas rutas beneficiarían a empresarios, productores. Foto Relacionada.

Nuevas rutas beneficiarían a empresarios, productores. Foto Relacionada.

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La Alcaldía de Pitalito dio a conocer que presentó ante la Dirección Nacional de SATENA una solicitud formal para que se adelanten los estudios financieros, comerciales y de viabilidad necesarios para la creación de rutas aéreas entre Pitalito, Neiva y Medellín.

El alcalde Yider Luna Joven explicó que “esta iniciativa busca responder al crecimiento que ha experimentado el municipio y mejorar la conectividad de la región. Según indicó, contar con nuevas alternativas de transporte aéreo favorecerá el desarrollo económico y social del sur del Huila”.

El mandatario también destacó que estas conexiones permitirían atender con mayor rapidez situaciones que demandan desplazamientos urgentes, como las emergencias médicas, además de facilitar los viajes por motivos laborales, académicos y empresariales.

De concretarse el proyecto, las nuevas rutas beneficiarían a empresarios, productores, estudiantes, turistas y comunidad en general. Asimismo, contribuirían a atraer inversión, fortalecer el intercambio comercial e impulsar el turismo en Pitalito y el sur del departamento.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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