Elecciones atípicas en Cartago siguen en duda tras la nulidad de la elección del alcalde

Cartago, Valle del Cauca

Luego de quedar en firme la nulidad de la elección del alcalde de Cartago, Juan David Piedrahíta, continúa la incertidumbre sobre el mecanismo para elegir a quien lo reemplazará durante el tiempo restante del periodo constitucional. Aunque la Gobernación del Valle del Cauca ya designó a Mónica Yohana Guapacha como alcaldesa encargada, aún no está definido si el municipio deberá acudir a elecciones atípicas para escoger a su nuevo mandatario.

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La salida de Piedrahíta se produjo después de que el Consejo de Estado confirmara la sentencia que anuló su elección al establecer que incurrió en doble militancia, en la modalidad de apoyo, durante la campaña electoral de 2023, ratificando así el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

La principal duda radica en que la sentencia quedó ejecutoriada cuando el periodo constitucional se encuentra en el límite de los 18 meses restantes, plazo que la legislación toma como referencia para determinar si corresponde convocar a elecciones atípicas o aplicar otro mecanismo para suplir la vacancia.

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Por esa razón, la Gobernación elevó una consulta jurídica al Consejo de Estado con el fin de que defina el procedimiento que debe seguirse. Mientras se emite ese concepto, la alcaldesa encargada permanecerá al frente de la administración municipal.