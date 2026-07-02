Cambios en el gabinete del alcalde de Cali Alejandro Eder, a año y medio de terminar su mandato

Los cambios en el gabinete de Alejandro Eder, tienen el objetivo es concentrar mayores esfuerzos en los proyectos que marcarán la siguiente etapa de la administración.

Luego de escuchar distintos sectores de la ciudad; además, teniendo en cuenta que entra en la etapa final de su mandato y su prioridad es el cumplimiento de indicadores del Plan de Desarrollo 2024-2027 Cali Capital Pacífica de Colombia, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo cambios en su gabinete.

A la Dirección de Planeación Municipal llega Vanessa López Roja, economista y Magíster en Políticas Públicas, López cuenta con una trayectoria de más de 14 años en el sector público, consolidándose como una especialista en planeación estratégica territorial, gestión fiscal y evaluación de proyectos de inversión pública.

Su experiencia más reciente en la administración distrital —donde se desempeñaba desde julio de 2024 como Subdirectora de Desarrollo Integral— garantiza una transición fluida, ya que viene de liderar de primera mano la formulación del Plan de Desarrollo Distrital, el Plan de Acción y la armonización presupuestal de Santiago de Cali.

Por otra parte, la Secretaría de Participación Ciudadana queda bajo el liderazgo de Juanita Cataño, Comunicadora Social, especialista en Gestión Pública y candidata a magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial.

Su trayectoria acompañando a la alta dirección en la gestión de proyectos estratégicos y el seguimiento de iniciativas gubernamentales, sumada a su liderazgo y compromiso con el servicio público, serán fundamentales para fortalecer los canales de diálogo y la concertación con la comunidad en el Distrito.

A la Secretaría de Paz llega Víctor Alfonso Barrera Miranda, quien ya venía desempeñándose dentro de la misma dependencia como encargado de la Unidad de Apoyo a la Gestión, lo que asegura continuidad en los procesos de la cartera.

Barrera es administrador de empresas y especialista tanto en Gerencia Social como en Desarrollo Humano y Organizacional.

Su perfil técnico destaca por una alta competencia en el diseño, ejecución y monitoreo de proyectos, además de un sólido conocimiento en contratación estatal, gestión del talento humano y formulación de políticas públicas, herramientas clave para liderar las estrategias de cultura ciudadana y tejido social.

La Secretaría de Infraestructura estará liderada por Daniel Montoya Ossa, arquitecto y especialista en gerencia de proyectos con más de 15 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado.

A lo largo de su trayectoria, Montoya se ha destacado en el diseño, estructuración, construcción, supervisión e interventoría de obras complejas.

Su perfil técnico y enfoque estratégico garantizan una gestión orientada a cumplir rigurosamente con los requerimientos técnicos y de calidad, asegurando que las obras de infraestructura del Distrito satisfagan de manera efectiva las necesidades prioritarias de la ciudadanía.

La Secretaría de Bienestar Social recibe a la abogada Nigeria Rentería Lozano con más de 25 años de experiencia en la administración pública, la justicia, los derechos humanos y la gobernanza territorial.

Su gestión se ha caracterizado por un profundo enfoque social y un especial énfasis en la garantía de derechos para las mujeres, las comunidades étnicas y la construcción de paz.

Por su parte, la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana, EDRU estará bajo la dirección del economista Mauricio Bonilla Guerrero, profesional bilingüe con 15 años de experiencia en organizaciones nacionales e internacionales, tanto privadas como gubernamentales, dedicadas al desarrollo social, rural y empresarial.

Reconocido por su capacidad de conciliación y solución de problemas, su perfil técnico y su liderazgo orientado al trabajo en equipo serán clave para optimizar la gestión y calidad de los servicios públicos en el Distrito.

Julián Eduardo Arteaga Aguilar es el subsecretario de Patrimonio, Infraestructura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Santiago de Cali. Es sociólogo y candidato a doctor, estuvo a cargo de liderar la protección de bienes históricos, monumentos y la infraestructura cultural de la ciudad. ejerció como coordinador de la Escuela Taller Cali.

Otros cambios en el Gabinete

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció el aporte de los servidores públicos que contribuyeron a construir ciudad y que hasta hoy laboraron en la alcaldía.

En Planeación sale Diego Giraldo, entra Vanessa López.

Secretaría de Cultura: sale Leydi Higidio, entra Julián Arteaga.

Infraestructura: sale Luz Adriana Vásquez, entra Daniel Montoya

Bienestar Social: sale Johana Caicedo, entra Nigeria Rentería

Secretaría de Paz y Cultura Ciudadaba: sale Nigeria Rentería, entra Víctor Barrera

EDRU: sale María Alexandra Pacheco, entra Mauricio Bonilla.

Participación: sale Maritza Aponzá, entra Juana Cataño.