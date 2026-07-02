Trabajador murió sepultado luego de un derrumbe de tierra durante obras en Candelaria, Valle

Un trabajador murió tras quedar sepultado por un alud de tierra mientras se adelantaban las obras de construcción de un colector en el corregimiento de El Carmelo, jurisdicción del municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

El accidente ocurrió en la vía que conduce hacia el municipio de Candelaria. De acuerdo con la información preliminar, el operario desarrollaba labores de excavación cuando se presentó el deslizamiento de tierra que lo dejó atrapado bajo el material desprendido.

Tras la emergencia, organismos de socorro adelantaron las labores de búsqueda y rescate, pero posteriormente confirmaron que el trabajador fue hallado sin vida.

A través de un comunicado, Emcandelaria S.A.S. E.S.P. informó que activó sus protocolos de atención desde el momento en que conoció la emergencia, mantuvo presencia permanente en el sitio y acompañó las labores realizadas por los organismos de socorro.

La empresa identificó a la víctima como Yobani Mayor y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados. Además, señaló que brindará el acompañamiento necesario y colaborará con las autoridades en las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Las obras y el caso continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes