Concejo de Tunja aprobó el superávit por más de $110.000 millones al presupuesto municipal

Tunja

El Concejo de Tunja aprobó el proyecto de acuerdo que incorpora al presupuesto municipal el superávit de la vigencia 2025, una bolsa de recursos superior a los 110.000 millones de pesos, que permitirá financiar programas sociales, proyectos de infraestructura y fortalecer el funcionamiento de la administración.

El concejal Edwin Orlando Rodríguez destacó la importancia de la iniciativa y explicó que el superávit se conformó, entre otros factores, por el recaudo del impuesto predial y del impuesto de Industria y Comercio (ICA), así como por recursos que, según él, no fueron ejecutados oportunamente durante la anterior administración.

“Aprobamos un proyecto muy importante. Es un superávit muy alto, producto también del pronto pago de los contribuyentes y de recursos que quedaron acumulados, lo que representa una suma muy favorable para el municipio de Tunja", señaló.

El cabildante explicó que cerca de 57.000 millones de pesos corresponden a recursos con destinación específica, mientras que el restante podrá destinarse a diferentes necesidades de la administración municipal.

Entre las inversiones aprobadas se encuentran recursos para garantizar hasta diciembre el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la atención alimentaria para adultos mayores, el transporte escolar, la seguridad de las instituciones educativas y otros programas sociales.

Asimismo, parte de los recursos permitirá cubrir gastos de funcionamiento de la Alcaldía y fortalecer el talento humano de la administración.

Por otro lado, Rodríguez confirmó que dentro del proyecto también se aprobaron recursos adicionales para continuar con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tunja, una de las obras de infraestructura más importantes para la ciudad.

Indicó que la Gobernación de Boyacá también realizará un aporte económico para cubrir los mayores costos que ha tenido el proyecto.

"Le dimos vía libre para que se pueda continuar y estaremos muy pendientes de que esta obra se materialice durante la vigencia 2026″, afirmó.

El concejal informó que el superávit contempla 300 millones de pesos destinados al proceso de reubicación de los comerciantes de la Plaza de Mercado Norte, iniciativa que actualmente es objeto de socialización con comerciantes y otros actores involucrados.

Pero uno de los temas que preocupan al concejal Edwin Rodríguez es el que tiene que ver con el avance del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Aunque dentro del presupuesto se incluyeron recursos para continuar con estudios técnicos relacionados con el proceso, aseguró que el Concejo aún no conoce el primer borrador del documento.

Según el cabildante, la administración anterior había anunciado que el POT estaría listo durante el actual periodo de gobierno, pero hasta el momento la corporación no ha recibido el proyecto para su estudio.

"Ni siquiera nos han entregado el primer borrador del Plan de Ordenamiento Territorial para verificar si se realizaron las correcciones que había solicitado la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá. Hoy ese compromiso difícilmente podrá cumplirse dentro de este periodo", concluyó.