Comenzó la búsqueda de los nuevos talentos musicales del Valle del Cauca

La Gobernación del Valle del Cauca abrió la convocatoria para la primera edición de ‘Talentos Excepcionales: Festival Rodante 2026’, una iniciativa que busca descubrir y apoyar a niños y jóvenes con habilidades para el canto. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo 15 de julio y hacen parte de la estrategia Talentos Excepcionales, liderada por la Secretaría de Cultura del Valle.

El programa está dirigido a participantes entre los 7 y los 17 años que residan o representen a los municipios de Buenaventura, Toro, Roldanillo y Sevilla, y que cuenten con experiencia en interpretación vocal. Los aspirantes podrán participar como solistas o en agrupaciones.

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La secretaria de Cultura del Valle del Cauca, Consuelo Bravo, explicó que esta iniciativa busca fortalecer un proceso que ya viene formando a jóvenes artistas del departamento.

“Nosotros tenemos desde la Gobernación del Valle del Cauca un programa dirigido a niños con talentos sobresalientes en interpretación musical, específicamente con el manejo de la voz. Allí tenemos cerca de 30 niños de diferentes municipios que reciben acompañamiento de psicólogo, fonoaudiólogo, profesores, además de transporte para las clases y procesos de grabación. Ahora queremos ampliarlo y por eso vamos a estar en cinco ciudades de nuestro departamento con nuestro Festival Rodante para que estén pendientes y se postulen”, afirmó la funcionaria.

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Luego del cierre de la convocatoria digital, la organización realizará un recorrido por los municipios seleccionados durante el mes de agosto para conocer a los participantes que superen la primera fase. Los finalistas harán parte de una gala que se llevará a cabo en septiembre, donde se elegirán las mejores voces de esta primera edición del festival.

Las inscripciones deben realizarse de manera virtual a través del formulario dispuesto por la Gobernación del Valle del Cauca. Los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos y completar el proceso antes del 15 de julio.