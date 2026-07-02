Mientras los homicidios aumentan 10% en Cali, disminuye el hurto a personas, comercio y residencias

Si bien el homicidio registró un incremento del 10% en la Capital del Valle, la Alcaldía de Cali reveló que en el primer semestre del 2026 (enero y junio), realizaron 3.913 capturas, un 16 % más que en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con datos de la Policía Metropolitana y el Observatorio de Seguridad, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se registraron 544 homicidios, frente a los 496 ocurridos durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 10%.

A esto se suma que, las incautaciones de estupefacientes aumentaron un 19 %. Asimismo, el hurto a personas se redujo un 26 %, al igual que los casos de hurto a residencias, comercio, automotores, motocicletas y celulares.

Más capturas e incautaciones

Durante el primer semestre de 2026 las autoridades realizaran 3913 capturas, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 3385.

De igual manera, las acciones contra el narcotráfico y el microtráfico permitieron la incautación de 2264 kilogramos de estupefacientes: un aumento del 19% frente a los 1908 kilos decomisados entre enero y junio de 2025.

Reducción hurto

El hurto a personas disminuyó un 26%, al pasar de 8783 casos durante el primer semestre de 2025 a 6518 en el mismo periodo de 2026.

La tendencia a la reducción se mantiene en otras modalidades de hurto: a residencias (-17%), establecimientos comerciales (-37%), automotores (-22%), motocicletas (-8%) y celulares (-34%).

El gobierno de Cali aseguró que durante el segundo semestre de 2026, continuará el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Fuerza Pública y las acciones de investigación criminal, con especial énfasis en territorios donde se concentra la mayor violencia.