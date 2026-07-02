“Colombia no es perfecta”: la advertencia de Carlos Queiroz antes de enfrentar a Colombia

La selección de Ghana afronta con plena confianza el decisivo compromiso frente a Colombia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A pocas horas del encuentro en Kansas City, tanto el entrenador Carlos Queiroz como una de las principales figuras del plantel, Antoine Semenyo, dejaron claro que creen en las posibilidades de su equipo para competir de igual a igual frente a una de las selecciones que ha sido señalada como candidata al título.

El técnico portugués, quien dirigió a la Selección Colombia entre 2019 y 2020, aseguró que conoce bien las fortalezas del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo , aunque dejó claro que su equipo también cuenta con argumentos para avanzar de ronda.

“Es verdad que no estuvo bien el equipo ni los jugadores, es también nuestra obligación estudiar la Colombia de hoy, no la de ayer, estamos enterados de todas las cualidades de los jugadores que están en este momento, el equipo me recuerda un poco a mi Colombia de Copa América, es un buen equipo, pero nosotros también tenemos jugadores con mucha calidad y un equipo muy fuerte, con determinación”, afirmó el entrenador en rueda de prensa.

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Queiroz espera un duelo sin margen de error

El estratega reconoció el gran momento futbolístico que atraviesa Colombia, aunque insistió en que ningún equipo es invencible y que Ghana buscará imponer sus propias condiciones durante el compromiso.

“Lo que tenemos que hacer es jugar con nuestro estilo, con nuestras fuerzas positivas contra los puntos negativos de Colombia, no hay equipos perfectos, Colombia no es perfecta, son un gran equipo. Mañana es un partido en donde no hay margen de errores, no hay mañana, todo tenemos que hacerlo durante 90 minutos o 120 de extra tiempo. No hay que especular mucho, es un gran partido de fútbol. Es todo para el ganador y nada para el perdedor. La presión de un partido como este no es problema, es un privilegio. Vamos a disfrutar y así construir el resultado que queremos”, expresó.

Además, destacó la evolución que ha tenido la Tricolor desde su paso por el banquillo colombiano.

“Colombia es un equipo que hoy está muy bien organizado, con mucha disciplina, con jugadores muy buenos en todas sus posiciones. Han hecho cambios desde el tiempo de Juan Cuadrado hasta ahora, cambios que han aportado otra dimensión al equipo. Está jugando muy bien, he hecho una observación muy cuidada del partido contra Portugal y han estado muy bien. Pero mañana es otra historia, nosotros vamos a jugar nuestro estilo, con nuestras fuerzas y seguro que vamos a aportar más problemas para Colombia durante el partido”, agregó.

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Un mensaje a Colombia y el recuerdo de su etapa como seleccionador

Queiroz también aprovechó la conferencia para recordar su paso por la Selección Colombia y enviar un emotivo mensaje relacionado con el fallecimiento del entrenador de arqueros Des McAleenan durante la pandemia.

“Recordar que yo y el equipo técnico que estábamos trabajando en Colombia intentamos hacer lo mejor, en una situación muy difícil… Hoy tengo la obligación de recordar y mañana poder juntos celebrar la vida, recordarle a la Federación Colombiana de Fútbol que tiene una oportunidad de reparar lo que ha pasado con Des McAleenan y su familia y nada más, más que eso ha sido un privilegio y un honor trabajar en Colombia. En un partido como estos hay que celebrar la vida, porque es lo más importante. Estoy confiado y seguro que mañana Ghana va a hacer todo para darle felicidad a los ghaneses”, manifestó.

El entrenador también descartó cualquier distanciamiento con los futbolistas colombianos durante su ciclo.

“No lo sé, no tengo esa visión. Digo algo que ha pasado y es que disfruté mucho y ha sido un honor trabajar en Colombia. El tiempo que pasamos para jugar las Eliminatorias no estábamos listos para jugar en tiempo de Covid-19, ha sido un tiempo muy difícil para todos”, señaló.

Semenyo: “Tenemos el mismo talento”

El discurso de confianza también fue respaldado por Antoine Semenyo, una de las principales cartas ofensivas de Ghana. El atacante del Manchester City, que ya se encuentra recuperado del golpe sufrido frente a Croacia, aseguró que esta generación está preparada para competir frente a cualquiera.

“Hay presión y siento que se debe a que tenemos un equipo muy bueno, excelente. Con el paso de los años, nuestro equipo ha mejorado muchísimo y ahora sentimos que estamos en la escena mundial”, afirmó el extremo.

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Posteriormente dejó una de las frases más llamativas en la antesala del compromiso frente a Colombia.

“Queremos competir con todas las naciones más importantes, tenemos el mismo talento y me pregunto ¿por qué no estamos ahí arriba junto a ellos? Así que siento que estamos en una etapa en la que estamos llegando a ese punto. Estamos creciendo poco a poco y esperamos competir en los próximos años”, concluyó Semenyo.

Con el respeto que mostró hacia la Tricolor, pero también con la convicción de que Ghana puede eliminar a uno de los favoritos del torneo, la Selección de Ghana llegan convencidos de disputar un partido sin complejos. Del otro lado estará una Colombia que buscará confirmar su candidatura y evitar cualquier sorpresa en un duelo que promete intensidad desde el primer minuto.