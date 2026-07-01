Emcali garantiza servicio de agua ante Fenómeno de El Niño fuerte a partir de septiembre

Un comité de seguimiento y control quincenal, hace monitoreo al recurso hídrico y el normal funcionamiento de la infraestructura de acueducto con el fin de asegurar el normal funcionamiento del sistema y garantizar el suministro a la ciudad.

De acuerdo con los recientes informes técnicos emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que advierten sobre una alta probabilidad de consolidación de un Fenómeno de El Niño fuerte a partir de septiembre, EMCALI ha reforzado de manera anticipada sus operaciones y la ejecución de su protocolo de estiaje para blindar y garantizar la continuidad en la prestación del servicio de agua potable en toda la ciudad.

Emcali ha desplegado al máximo sus capacidades técnicas y operativas. A través de este protocolo de estiaje, se han optimizado los sistemas de captación y se mantienen monitoreos constantes sobre los caudales de las fuentes abastecedoras para reaccionar ante cualquier variación crítica.

Al respecto, Juan Pablo Gutiérrez, jefe de la Unidad de Producción de Agua Potable de EMCALI, dio detalles sobre el plan de contingencia implementado:

Cabe recordar que EMCALI cuenta con 5 plantas de tratamiento de agua potable que se abastecen de 4 fuentes hídricas, los ríos. Cauca, Cali, Meléndez y Pance.

Optimización de Plantas

Intervención integral y puesta a punto de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP): Río Cauca, Puerto Mallarino, La Rivera, La Reforma y Río Cali.

Estaciones de Bombeo: Labores de mantenimiento en las estaciones de bombeo Nápoles, Terrón, Siloé y Menga para asegurar la continuidad de las presiones en la red.

Sistemas de Almacenamiento: Mantenimientos preventivos en los tanques de la cota mil y, de manera especial, la habilitación estratégica de los tanques de La Campiña y Chipichape, en el norte de la ciudad, para asegurar el suministro.

Otra de las maniobras más importantes dentro del protocolo de estiaje ha sido la revisión hidráulica exhaustiva de las interconexiones que permiten suministrar agua desde la red baja (abastecida principalmente por el río Cauca) hacia la red alta de la ciudad.

Estas interconexiones son necesarias para garantizar a la ciudad el suministro acueducto en el vento que los caudales de los ríos Meléndez y Cali sufren descensos críticos, generando suspensión en la operación de las plantas Río Cali y Reforma.

Con este sistema a punto, EMCALI garantiza que las zonas de ladera, red hospitalaria y el norte de la ciudad cuenten con respaldo de flujo en los momentos de mayor sequía.