Destinarán más de $22.000 millones para fortalecer la infraestructura vial en el Huila

La inversión de $22.257 millones busca fortalecer la conectividad y mejorar la movilidad en el departamento. Foto Relacionada

Neiva

La Gobernación del Huila presentó ante la Asamblea Departamental la incorporación de $22.257 millones provenientes del superávit fiscal para financiar proyectos estratégicos de infraestructura vial. La inversión busca acelerar obras de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento en las redes vial urbana, primaria, secundaria y terciaria.

Del total de los recursos, $13.702 millones serán destinados al mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, así como al fortalecimiento de la operación de maquinaria amarilla y la ejecución de convenios con los municipios. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de movilidad, especialmente en las zonas rurales del departamento.

La inversión también contempla $6.350 millones para el mejoramiento de vías urbanas mediante convenios interadministrativos con las administraciones municipales. Además, se asignarán $1.855 millones para culminar la vía San Agustín–Obando, recursos que provienen del pago realizado por la aseguradora tras el incumplimiento del contrato de una obra ejecutada en años anteriores.

Además, $350 millones serán destinados al mantenimiento de la red vial primaria. El secretario de Vías e Infraestructura del Huila, Andrés Camilo Cabrera Leiva, aseguró que “cada inversión que realizamos en infraestructura vial significa más conectividad, mayor competitividad para el campo, mejores condiciones de movilidad y más oportunidades para nuestras comunidades”. Estas inversiones permitirán impulsar la competitividad regional y avanzar en las metas establecidas para el desarrollo vial del Huila.