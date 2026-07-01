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01 jul 2026 Actualizado 12:34

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Destinarán más de $22.000 millones para fortalecer la infraestructura vial en el Huila

Los recursos serán invertidos en vías urbanas, rurales y primarias para mejorar la conectividad en el departamento.

La inversión de $22.257 millones busca fortalecer la conectividad y mejorar la movilidad en el departamento. Foto Relacionada

La inversión de $22.257 millones busca fortalecer la conectividad y mejorar la movilidad en el departamento. Foto Relacionada

La inversión de $22.257 millones busca fortalecer la conectividad y mejorar la movilidad en el departamento. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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La Gobernación del Huila presentó ante la Asamblea Departamental la incorporación de $22.257 millones provenientes del superávit fiscal para financiar proyectos estratégicos de infraestructura vial. La inversión busca acelerar obras de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento en las redes vial urbana, primaria, secundaria y terciaria.

Del total de los recursos, $13.702 millones serán destinados al mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, así como al fortalecimiento de la operación de maquinaria amarilla y la ejecución de convenios con los municipios. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de movilidad, especialmente en las zonas rurales del departamento.

La inversión también contempla $6.350 millones para el mejoramiento de vías urbanas mediante convenios interadministrativos con las administraciones municipales. Además, se asignarán $1.855 millones para culminar la vía San Agustín–Obando, recursos que provienen del pago realizado por la aseguradora tras el incumplimiento del contrato de una obra ejecutada en años anteriores.

Además, $350 millones serán destinados al mantenimiento de la red vial primaria. El secretario de Vías e Infraestructura del Huila, Andrés Camilo Cabrera Leiva, aseguró que “cada inversión que realizamos en infraestructura vial significa más conectividad, mayor competitividad para el campo, mejores condiciones de movilidad y más oportunidades para nuestras comunidades”. Estas inversiones permitirán impulsar la competitividad regional y avanzar en las metas establecidas para el desarrollo vial del Huila.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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