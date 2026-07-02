Advierten disminución del apoyo público a la comunidad LGBTIQ+ y aumento del discurso de odio

El resultado de esta investigación, desató una alerta sobre la disminución de apoyo a la comunidad LGBTIQ+ específicamente en los sectores públicos y un incremento de los discursos de odio en entornos digitales. La investigación, denominada “Rainbow Ghosting”, también asegura que los sistemas de inteligencia artificial generativa podrían estar reproduciendo sesgos relacionados con esta población.

Sin embargo, a pesar de esteste estudio se conoce en un contexto en el que Colombia cuenta con avances normativos e institucionales para la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, como la creación del Sistema Nacional para la Garantía de sus Derechos. No obstante, organizaciones sociales han advertido sobre la persistencia de casos de violencia, discriminación y estigmatización.

Según datos por el informe, la organización Caribe Afirmativo registró 270 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Colombia durante 2025, lo que, de acuerdo con esa entidad, evidencia la continuidad de las violencias motivadas por prejuicios.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos del informe?

Para elaborar el estudio, LLYC analizó 15,1 millones de noticias, 202 millones de publicaciones en la red social X y 627 imágenes generadas por inteligencia artificial mediante herramientas de Big Data, procesamiento de lenguaje natural e IA.

Entre los principales resultados se encuentran:

La conversación global sobre la comunidad LGBTIQ+ en X se redujo en un 50%.

La cobertura mediática sobre diversidad ha disminuido cerca de un 10% por trimestre durante los últimos tres años.

El discurso de odio digital dirigido a esta población aumentó un 38%.

Los sistemas de inteligencia artificial analizados proyectan un 140% más de autonomía hacia perfiles cisheterosexuales y asocian con mayor frecuencia a los perfiles LGBTIQ+ con conceptos relacionados con protección, miedo, rechazo y exclusión.

El informe denomina este fenómeno a “Rainbow Ghosting”, un concepto que hace referencia a la reducción progresiva del respaldo público a la diversidad por parte de empresas, instituciones, medios de comunicación y otras organizaciones, especialmente después del Mes del Orgullo.

Llamado a mantener compromisos durante todo el año

Para Albert Medrán, coordinador del estudio y responsable global de Marca y ESG de LLYC, la investigación refleja una disminución paulatina de las expresiones públicas de apoyo hacia la diversidad.

“Lo que revela este informe es la retirada progresiva y por goteo del apoyo público a la diversidad LGBTIQ+ por parte de marcas, instituciones y medios (...) Necesitamos responder a esta dinámica y no dejar en un simple ‘visto’ este apoyo”, afirmó Medrán.

Como parte de sus recomendaciones, LLYC propone que las políticas y estrategias de diversidad se mantengan durante todo el año y no se concentren únicamente en el Mes del Orgullo. La firma concluye que, en países como Colombia, donde existen avances institucionales pero persisten hechos de violencia y discriminación, el reto consiste en que la conversación pública sobre diversidad se traduzca en políticas sostenibles y acciones permanentes por parte de los diferentes sectores de la sociedad.