Accionista mayoritario de Millonarios desmintió venta del equipo, pero aseguró que sí hay una oferta
Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, reveló que el accionista mayoritario de Millonarios negó que el equipo ya se haya vendido, aunque sí aseguró que hay una oferta que les parece “interesante”.
Accionista mayoritario de Millonarios desmintió venta del equipo, pero aseguró que sí hay una oferta
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Desde el pasado 1 de julio han rondado determinadas versiones que indicarían que Millonarios, uno de los clubes más laureados de Colombia, fue vendido. Dentro de esas mismas se mencionan a diferentes grupos empresariales que, supuestamente, habrían adquirido al conjunto bogotano. Sin embargo, el accionista mayoritario del club desmintió el tema.
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¿Qué dijo el máximo accionista de Millonarios?
Según reveló Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, de Caracol Radio, el accionista mayoritario de Millonarios le habría dicho que es falso que el club ya se haya vendido.
“Yo consulté al accionista mayoritario y me respondió lo siguiente, doy la fuente: No es cierto, hay una oferta que nos parece interesante, pero de ahí a que haya un negocio cerrado, es pura paja”, reveló.
A su paso, Liche Durán, periodista deportiva de Caracol Radio, agregó que “también nosotros consultando en las fuentes, nos dicen que ofertas hay, que hay que escucharlas, pero que hoy, siendo las 5:47 de la mañana ,todavía no hay nada concreto sobre la venta de Millonarios”, concluyó.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...