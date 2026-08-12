🔴 EN VIVO Paris Saint-Germain vs Aston Villa por la Supercopa Europea: minuto a minuto
Los franceses buscan su segunda victoria consecutiva frente a un club inglés en la final.
El Paris Saint-Germain y el Aston Villa se enfrentan este miércoles 12 de agosto por la supercopa de Europa 2026 en el estadio Salzburg de Austria, a partir de las 14:00 hora colombiana. El conjunto francés viene de ganar la Champions League, mientras que el equipo inglés logró ganar el título de la UEFA Europa League.
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PSG, el bicampeón de Champions
El equipo dirigido por Luis Enrique buscará repetir el título conseguido en 2025, cuando derrotó al Tottenham en penales. El conjunto parisino parte con la experiencia reciente de haber conquistado Europa, aunque afronta el partido en un momento particular por la preparación limitada de varios de sus futbolistas después del Mundial
Los ingleses quieren volver a hacer historia
Enfrente estará el Aston Villa de Unai Emery, que llega después de conquistar la Europa League y buscará levantar nuevamente la Supercopa, un trofeo que ya ganó en 1982. El entrenador español reconoció el favoritismo del PSG, pero aseguró que su equipo tiene la ambición de competir y dar la sorpresa en Salzburgo.
Siga acá el minuto a minuto del PSG vs Aston Villa
Fin de la primera mitad
Se acaba el primer tiempo con el marcador en tablas, 1-1
¡GOOOOOLLLLL DEL ASTON VILLA!
Por fin se le dio a Madjo y pone el empate en el marcador
Balón de Madjo al palo
Nuevamente el delantero tuvo la oportunidad de descontar para su equipo pero el balón se estrelló en el palo derecho, gran asistencia de Buendía
¡Madjo lo pierde solo frente al arco!
El delantero de los villanos, que está siendo el más insistente, acaba de perder un cabezazo dentro del área muy muy cerca del arco, ¡increíble!
Tiro de esquina para el Villa
Córner para los ingleses luego de una buena jugada de Buendía que terminó en remate de Madjo
Nuevamente Madjo
Esta vez de pierna derecha, el remate del delantero del Villa pasa cerca
Muy buen cabezazo que roza el poste izquierdo
Cabezazo de Madjo que pasa muy cerca del arco de Safonov, casi se pone en tablas el partido
El balón se paseó por el área del Aston Villa
Gran centro rasante de Mendes que ninguno de los tres delanteros pudo rematar, se pierde el segundo el PSG
Remate desviado de Nuno Mendes
Buen remate del lateral que se va apenas desviado
GOOOOOLLL DEL PSG
Golazo del extremo Kvaratskhelia, remate de pierna derecha tras un enganche hacia adentro
Se acercó el Aston Villa
Buen remate de Kamara desviado por poco
No hay un claro dominador
Balón disputado en el medio campo
Inicia el partido
Inicia moviendo el balón el PSG
11 inicial de Aston Villa
11 inicial del PSG
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