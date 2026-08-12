🔴 EN VIVO Paris Saint-Germain vs Aston Villa por la Supercopa Europea: minuto a minuto

El Paris Saint-Germain y el Aston Villa se enfrentan este miércoles 12 de agosto por la supercopa de Europa 2026 en el estadio Salzburg de Austria, a partir de las 14:00 hora colombiana. El conjunto francés viene de ganar la Champions League, mientras que el equipo inglés logró ganar el título de la UEFA Europa League.

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PSG, el bicampeón de Champions

El equipo dirigido por Luis Enrique buscará repetir el título conseguido en 2025, cuando derrotó al Tottenham en penales. El conjunto parisino parte con la experiencia reciente de haber conquistado Europa, aunque afronta el partido en un momento particular por la preparación limitada de varios de sus futbolistas después del Mundial

Los ingleses quieren volver a hacer historia

Enfrente estará el Aston Villa de Unai Emery, que llega después de conquistar la Europa League y buscará levantar nuevamente la Supercopa, un trofeo que ya ganó en 1982. El entrenador español reconoció el favoritismo del PSG, pero aseguró que su equipo tiene la ambición de competir y dar la sorpresa en Salzburgo.

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