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12 ago 2026 Actualizado 19:49

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Fútbol

🔴 EN VIVO Paris Saint-Germain vs Aston Villa por la Supercopa Europea: minuto a minuto

Los franceses buscan su segunda victoria consecutiva frente a un club inglés en la final.

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El Paris Saint-Germain y el Aston Villa se enfrentan este miércoles 12 de agosto por la supercopa de Europa 2026 en el estadio Salzburg de Austria, a partir de las 14:00 hora colombiana. El conjunto francés viene de ganar la Champions League, mientras que el equipo inglés logró ganar el título de la UEFA Europa League.

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PSG, el bicampeón de Champions

El equipo dirigido por Luis Enrique buscará repetir el título conseguido en 2025, cuando derrotó al Tottenham en penales. El conjunto parisino parte con la experiencia reciente de haber conquistado Europa, aunque afronta el partido en un momento particular por la preparación limitada de varios de sus futbolistas después del Mundial

Los ingleses quieren volver a hacer historia

Enfrente estará el Aston Villa de Unai Emery, que llega después de conquistar la Europa League y buscará levantar nuevamente la Supercopa, un trofeo que ya ganó en 1982. El entrenador español reconoció el favoritismo del PSG, pero aseguró que su equipo tiene la ambición de competir y dar la sorpresa en Salzburgo.

Siga acá el minuto a minuto del PSG vs Aston Villa

Hay nuevos mensajes
47'

Fin de la primera mitad

Se acaba el primer tiempo con el marcador en tablas, 1-1

45'

¡GOOOOOLLLLL DEL ASTON VILLA!

Por fin se le dio a Madjo y pone el empate en el marcador

44'

Balón de Madjo al palo

Nuevamente el delantero tuvo la oportunidad de descontar para su equipo pero el balón se estrelló en el palo derecho, gran asistencia de Buendía

42'

¡Madjo lo pierde solo frente al arco!

El delantero de los villanos, que está siendo el más insistente, acaba de perder un cabezazo dentro del área muy muy cerca del arco, ¡increíble!

40'

Tiro de esquina para el Villa

Córner para los ingleses luego de una buena jugada de Buendía que terminó en remate de Madjo

34'

Nuevamente Madjo

Esta vez de pierna derecha, el remate del delantero del Villa pasa cerca

27'

Muy buen cabezazo que roza el poste izquierdo

Cabezazo de Madjo que pasa muy cerca del arco de Safonov, casi se pone en tablas el partido

25'

El balón se paseó por el área del Aston Villa

Gran centro rasante de Mendes que ninguno de los tres delanteros pudo rematar, se pierde el segundo el PSG

23'

Remate desviado de Nuno Mendes

Buen remate del lateral que se va apenas desviado

20'

GOOOOOLLL DEL PSG

Golazo del extremo Kvaratskhelia, remate de pierna derecha tras un enganche hacia adentro

11'

Se acercó el Aston Villa

Buen remate de Kamara desviado por poco

5'

No hay un claro dominador

Balón disputado en el medio campo

Inicia el partido

Inicia moviendo el balón el PSG

11 inicial de Aston Villa

11 inicial del PSG

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO del partido PSG vs Aston Villa por la Supercopa Europea

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