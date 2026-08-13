Jhon Arias fue titular en el empate de Palmeiras contra Cerro Porteño en Copa Libertadores

Palmeiras, con un hombre menos desde el minuto 73′, empató el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Cerro Porteño. El partido finalizó 1-1 luego de un gol tardío del visitante. Jhon Arias hizo parte del once inicial y jugó 80′ minutos tras ser reemplazado por Ramón Sosa.

¿Cómo fue el desempeño de Arias?

Jhon Arias fue inicialista en el primer partido de fase de eliminación directa de la Copa Libertadores 2026. El último partido que había disputado el colombiano en copa, fue la victoria 4-1 contra el Junior de Barranquilla, partido en el cual Arias se fue de doblete.

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En el duelo frente a Cerro Porteño, el colombiano tuvo una valoración de 7.1, según Sofascore, y estuvo muy cerca de marcar un gol con un balón que pegó en el palo al minuto 78′. Con un 92% de acierto de pases en campo contrario fue uno de los mejores en el frente de ataque del Palmeiras. Al minuto 80′, justo antes del primer gol de su equipo, el jugador fue reemplazado por el atacante Ramón Sosa.

Su siguiente partido será contra el Fluminense, su ex-equipo en Brasil, por liga y luego volverá a jugar contra Cerro Porteño el partido de vuelta, en Paraguay.

Desarrollo del partido

Lo más interesante del primer tiempo, en el cual Palmeiras fue el claro dominador, fue una tarjeta amarilla a Fabricio Domínguez de Cerro Porteño, ningpun equipo pudo ponerse por delante en el marcador luego del asedio de los brasileños. En el segundo tiempo, que empezó con más amarillas y las primeras variantes, tuvo su primera emoción al minuto 73′ con un gol del recién ingresado Guillermo Benítez, sin embargo, el tanto fue anulado por el VAR debido a un fuera de lugar. En el mismo minuto, en la siguiente jugada el jugador Andreas Pereira vio la terjeta roja luego de agredir sin balón a un rival, el árbitro estaba justo en frente de la acción y no dudó en expulsar al mediocampista.

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Luego, al minuto 82′, ya sin el colombiano en cancha, llegó el gol del conjunto local de parte José Manuel López, que fue sustituido 5′ minutos después. Ya finalizando el partido, sobre los 7′ de adición que habían dado, llegó el descuento de Cerro Porteño. Al 93′ de juego, Jonatan Torres, ingresado al minuto 73′, fue el autor del pase cruzado al área que Pablo Vegetti no pudo empujar, sin embargo, el balón tenía dirección de arco y pasó por debajo de los brazos del arquero Carlos Miguel,a quien la Conmebol decidió anotarle el autogol.

Siguientes partidos del palmeiras

Fluminense vs Palmeiras

Fecha: 15 de agosto

Hora: 2:30 PM

Competencia: Liga Brasilera (Fecha 23)

Cerro Porteño vs Palmeiras

Fecha: 18 de agosto

Hora: 5:00 PM

Competencia: Copa Libertadores (Vuelta de Octavos de final)