Aún hay cupos para acceder al subsidio de transporte para personas con discapacidad en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla informó que continúan abiertas las inscripciones para acceder al Estímulo Social de Transporte, un programa que subsidia el 100% del valor de los pasajes en Transmetro y SIBUS para personas con discapacidad que requieren apoyo y sus cuidadores.

La administración distrital señaló que el programa aún cuenta con cupos disponibles y busca facilitar el desplazamiento de los beneficiarios hacia citas médicas, terapias, instituciones educativas, lugares de trabajo y otras actividades esenciales, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con el Distrito, Barranquilla es la única ciudad del país que ofrece un subsidio total para el transporte público de esta población, gracias a una inversión superior a los $2.800 millones. La meta es beneficiar a 3.000 personas.

Cada beneficiario recibirá 24 pasajes mensuales y su cuidador contará con otros 24 tiquetes al mes, que podrán utilizarse en los sistemas Transmetro y SIBUS.

¿Cómo acceder a este beneficio?

Para acceder al beneficio, los interesados deben estar inscritos en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, pertenecer al régimen subsidiado de salud, residir en Barranquilla junto con su cuidador, estar clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV y no recibir otros subsidios distritales de transporte.

Las inscripciones pueden realizarse en la sede de la Alcaldía, ubicada en el Paseo Bolívar; en el Centro Llégate Metropolitano, sobre la avenida Circunvalar con calle 46; y en la Alcaldía de Riomar, ubicada en el centro comercial Plaza del Parque, en los horarios establecidos por cada punto de atención.

La Administración distrital indicó que esta estrategia hace parte de las acciones para promover la inclusión, reducir las barreras de acceso y garantizar una movilidad más segura, digna y accesible para las personas con discapacidad y quienes ejercen su cuidado.

Quienes requieran mayor información sobre el proceso de inscripción o los requisitos pueden comunicarse al correo gerenciadesarrollosocial@barranquilla.gov.co o a la línea de atención 300 169 4120.

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