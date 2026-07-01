Sindicato de la FLA pide transparencia tras polémica por auditoría de la Supersalud en la FLA

El Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (Sintrabecólicas) se pronunció sobre la controversia por la presunta negativa de la FLA al permitir una auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud. En un comunicado, el sindicato afirmó que los procesos de inspección, vigilancia y control son “fundamentales para garantizar una gestión transparente y el adecuado manejo de los recursos públicos”.

“Reiteramos que los procesos de inspección, vigilancia y control son indispensables para garantizar una gestión transparente, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar el adecuado manejo de los recursos públicos”, dijo la organización sindical.

Críticas a la administración de la FLA

Sintrabecólicas aseguró que la situación “no les sorprende” y manifestó que, desde su perspectiva, han enfrentado una administración que, según afirman, ha dificultado el reconocimiento de los derechos de los trabajadores.

“Desde nuestra perspectiva, hemos venido enfrentando una administración con un estilo de gestión elitista y selectivo, que ha dilatado de manera reiterada el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, especialmente de las organizaciones sindicales”, agregó el sindicato.

Hacen un llamado a respetar la institucionalidad

Finalmente, Sintrabecólicas hizo un llamado para que el caso se maneje con apego a la legalidad y a las instituciones.

“La defensa de lo público debe estar por encima de cualquier interés particular”, concluyó el sindicato, al tiempo que insistió en la importancia de preservar la transparencia y el respeto por las entidades encargadas de ejercer funciones de vigilancia y control.

Por el momento, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia ha defendido su posición frente a las decisiones de la Superintendencia. Además, no ha dado alguna respuesta sobre el comunicado de este sindicato.