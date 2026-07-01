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02 jul 2026 Actualizado 00:29

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Política

MinHacienda respondió a Restrepo: “Existe un compromiso superior con la continuidad del Estado”

Germán Ávila. Foto: Colprensa.

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El ministro de Hacienda y coordinador del empalme del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Germán Ávila, respondió a la carta del vicepresidente electo José Manuel Restrepo a propósito del empalme con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Ávila señaló que coinciden en hacer un empalme con una transición ordenada, transparente, responsable y respetuosa de la institucionalidad democrática. Además, confirmó que este jueves 2 de julio se iniciará ese proceso.

“Más allá de las diferencias propias de la democracia, existe un compromiso superior con la continuidad del Estado, la estabilidad de las instituciones y la adecuada prestación de los servicios públicos”, se lee en la misiva.

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