Precio del café en Colombia HOY 1 de julio 2026 según la FNC: continúan los aumentos en cotizaciones
Conozca el valor del café que se cotiza hoy 1 de julio en las diferentes ciudades del país.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para este primer día de julio de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York y la cotización del dólar en el país.
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Precio del café en Colombia para HOY
De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este 1 de julio de 2026 se cotizará en $2,320,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.
Esto significa una nueva baja en las cotizaciones, pues la jornada pasada el café se cotizó en $2,176,000 por la carga.
A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.
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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país
Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son los siguientes:
- ARMENIA: Carga: 2,320,500 // Kilo: 18,564 // ARROBA: 232,050
- BOGOTÁ: Carga: 2,319,250 // Kilo: 18,554 // ARROBA: 231,925
- BUCARAMANGA: Carga: 2,318,875 // Kilo: 18,551 // ARROBA: 231,888
- BUGA: Carga: 2,321,250 // Kilo: 18,570 // ARROBA: 232,125
- CHINCHINÁ: Carga: 2,320,375 // Kilo: 18,563 // ARROBA: 232,038
- CÚCUTA: Carga: 2,318,375 // Kilo: 18,547 // ARROBA: 231,838
- IBAGUÉ: Carga: 2,319,625 // Kilo: 18,557 // ARROBA: 231,963
- MANIZALES: Carga: 2,320,375 // Kilo: 18,563 // ARROBA: 232,038
- MEDELLÍN: Carga: 2,319,625 // Kilo: 18,557 // ARROBA: 231,963
- NEIVA: Carga: 2,318,750 // Kilo: 18,550 // ARROBA: 231,875
- PAMPLONA: Carga: 2,318,500 // Kilo: 18,548 // ARROBA: 231,850
- PASTO: Carga: 2,318,500 // Kilo: 18,548 // ARROBA: 231,850
- PEREIRA: Carga: 2,320,375 // Kilo: 18,563 // ARROBA: 232,038
- POPAYÁN: Carga: 2,320,625 // Kilo: 18,565 // ARROBA: 232,063
- SANTA MARTA: Carga: 2,322,125 // Kilo: 18,577 // ARROBA: 232,213
- VALLEDUPAR: Carga: 2,319,750 // Kilo: 18,558 // ARROBA: 231,975
Nota: Estos valores funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno, teniendo cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.
Cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.
FNC Alerta afectaciones por la caída del peso
Este 1 de julio la Federación Nacional de Cafeteros, en asociación con sectores agroexportadores, emitió un comunicado advirtiendo las afectaciones en la competitividad exportadora de Colombia a causa de la revaluación del peso estas últimas fechas.
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