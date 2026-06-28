¡David Alonso logra su primera victoria de la temporada 2026 en Moto2! Vea acá su apretado triunfo

¡David Alonso logra su primera victoria de la temporada 2026 en Moto2! Así fue su apretado triunfo. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

¡David Alonso continúa cosechando éxitos en el motociclismo! Este domingo 28 de junio, el piloto colombiano consiguió su primera victoria de la temporada 2026, luego de imponerse por tan solo 24 milésimas de segundo en el Gran Premio de los Países Bajos del Moto2.

Alonso supo esperar el momento propicio, que en Assen suele ser la última variante ‘Geert Timmer’, para sorprender al líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), primero en las últimas vueltas, que intentó cerrar todas las puertas a su rival, pero no pudo evitar que le doblegase por milésimas de segundo, con su compañero de equipo, el australiano Senna Agius, tercero.

A David Alonso le tocó remontar, a pesar de haber ganado la pole

En la salida, el autor de la ‘pole position’, el colombiano David Alonso (Kalex), se dejó sorprender por los dos pilotos de Boscoscuro y compañeros de equipo, los españoles Alberto Ferrández e Izan Guevara, con su compañero de equipo Daniel Holgado (Kalex) en la cuarta plaza.

En el séptimo giro, y con vuelta rápida de carrera incluido, David Alonso volvió a ponerse líder e Izan Guevara, que se apercibió de ese hecho, intentó superar a Daniel Holgado para que el campeón del mundo de Moto3 en 2024 no se escapase. Pero Holgado supo mantener a raya a Guevara, en tanto que Alonso se iba escapando poco a poco y González supo aprovechar su oportunidad para ‘soltar frenos’ y pasar a Guevara y ponerse tras el rebufo de Holgado, al que adelantó también una vuelta más tarde para intentar neutralizar las nueve décimas de segundo con las que ya contaba el colombiano.

Con una estrategia muy bien planteada, Manuel González fue recortando poco a poco distancias con David Alonso. Poco antes de cumplirse el ecuador de la carrera, González ya se encontraba a medio segundo de Alonso, con el que iba cortando lenta pero eficazmente distancias, en ocasiones a ritmo de vuelta rápida de carrera de manera consecutiva.

A siete vueltas del final, en la decimosexta, ‘Manugas’ González ya estaba pegado al rebufo de la moto de David Alonso, quizás buscando ya el momento para sobrepasarlo. Fue en la curva cinco de la decimoséptima vuelta cuando el colombiano cometió un pequeño error al abrir ‘la puerta’ a González, que no dudó en superarlo, aunque ya con el aviso de haber excedido en tres ocasiones los límites del circuito, lo que en caso de hacerlo dos veces más le supondría una ‘vuelta larga’ de sanción.

Por detrás, se fue acercando al dúo de cabeza el australiano Senna Agius, que acabó enlazando con ellos a cuatro vueltas del final y no tardó en adelantar a David Alonso, pero un error del australiano le permitió al colombiano volver a pasarlo poco después.

Así fue el triunfo de David Alonso en el GP de Países Bajos

Fue en la entrada de la variante ‘Geert Timmer’, para completar la última vuelta cuando David Alonso y Senna Agius intentaron rebasar a Manuel González, pero se tocaron entre ambos y el madrileño mantuvo el liderato de la carrera durante todo el último giro, hasta que se llegó a ese mismo punto.

En esta ocasión González intentó cerrar el paso a sus rivales, pero David Alonso se fue al interior de la curva y por ahí adelantó a ‘Manugas’, que salió mejor de la variante, pero el colombiano logró la ventaja suficiente para hacerse con su primera victoria de la temporada por apenas 24 milésimas de segundo de ventaja. Válo acá:

La tercera posición fue para Senna Agius, por delante de Izan Guevara, Iván Ortolá, Daniel Holgado, Alex Escrig, Adrián Huertas, Alberto Ferrández y Filip Salac, que completaron las diez primeras posiciones.