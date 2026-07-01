Consejo de Estado ratifica condena económica contra exsecretaria de suministros de alcaldía Quintero

Medellín, Antioquia

El Consejo de Estado dejó en firme la condena contra el Distrito de Medellín por la adjudicación irregular del contrato para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial de la ciudad, suscrito en 2023 por más de $70.000 millones.

La alta corporación confirmó la nulidad de la adjudicación del proceso licitatorio al concluir que se vulneró el principio de selección objetiva y ordenó al Distrito indemnizar al Consorcio Génesis, que debía haber sido el adjudicatario del contrato.

Dentro del mismo proceso, el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la entonces secretaria de Suministros y Servicios de la administración de Daniel Quintero, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, quien deberá reembolsar el 45 % de la condena, equivalente a más de $1.061 millones de su patrimonio. La Exsecretaria también está imputada en un proceso penal por el mismo contrato.

La sentencia también mantuvo la responsabilidad del entonces director técnico Rubén Darío López Giraldo, mientras que negó la responsabilidad de la exsecretaria de Infraestructura Luisa Fernanda Gómez Villegas.

Este fallo se conoce mientras continúan en curso las investigaciones penales relacionadas con la adjudicación de este contrato, que en 2023 tuvo un valor superior a $70.000 millones.