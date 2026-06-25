Duro relato de periodista de Caracol Radio tras el terremoto: “Venezuela no estaba preparada”

En diálogo con el programa Hora 20, Gabriela González, corresponsal de Caracol Radio en Venezuela, hizo un balance sobre el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el Caribe, de acuerdo con lo informado por el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

En la ciudad de Caracas, los movimientos causaron grandes afectaciones, pues colapsaron varios edificios mientras otros sufrieron distintos daños materiales. Hasta el momento, no se han confirmado cifras de heridos o fallecidos.

González relató que, en horas de la noche, se seguían registrando afectaciones en el sistema eléctrico y en la señal telefónica.

“Estoy en las labores con los rescatistas para (verificar) si pueden encontrar personas con vida en estas dos torres que se cayeron en el este de la capital. La escena es terrible”, aseguró.

La periodista también contó que Venezuela, en general, “no estaba preparada para un terremoto de estas magnitudes”, pues un evento así no se registraba desde hace alrededor de 40 años, lo cual ha complicado las labores de atención a la emergencia,

“Hay afectaciones también en otros estados como La Guaira, Aragua y Yaracuy, donde fue el epicentro. Hasta ahora, las autoridades no han dado una cifra real o concreta de cuántas víctimas hay, ni tampoco del alcance de los daños materiales que, donde nosotros nos encontramos, son muchísimos”, contó.

Además, González contó que, al momento del sismo, ella se encontraba a escasas cuadras de los edificios que se derrumbaron.

“Venezuela no había vivido un terremoto de esta magnitud desde hace mucho tiempo, creo que realmente no hay una cultura sísmica en este país. No solamente fue lo fuerte, sino que duró muchísimo, alrededor de dos minutos”, relató.

También contó los detalles del momento en que tuvo que evacuar el sitio donde se encontraba: “La puerta de mi apartamento no se abría, tuve que patearla para poder salir porque se descuadró y eso me llevó tiempo. La gente no sabía muy bien lo que estaba pasando y cuando la mayoría entendió que era un terremoto, salieron todos a las calles”.

Por otra parte, González recordó que la zona de Caracas donde se encuentra es altamente sísmica y, de hecho, quedó bastante destruida tras un terremoto ocurrido en 1960.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: