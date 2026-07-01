Hospital Universitario de Santander declara alerta roja por sobreocupación en urgencias

El Hospital Universitario de Santander (HUS) declaró la alerta roja en el área de observación para adultos, luego de que el servicio de urgencias superara su capacidad de atención.

Según informó la institución, actualmente el hospital registra una ocupación del 150 %. Solo en el área de observación para adultos atiende 194 pacientes en 116 camillas, una situación que obligó a activar medidas para aliviar la congestión.

Ante este panorama, el HUS solicitó a la Secretaría de Salud de Santander y al Centro Regulador de Urgencias apoyar el traslado de pacientes a otras instituciones de salud, con el fin de liberar capacidad y garantizar la atención de nuevos casos.

Además, el hospital hizo un llamado a la ciudadanía para acudir al servicio de urgencias únicamente cuando se trate de situaciones que realmente requieran atención inmediata, con el fin de evitar una mayor congestión.

Las directivas aseguraron que continuarán monitoreando la ocupación del servicio y coordinando acciones con las autoridades de salud para responder a la alta demanda de pacientes.

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