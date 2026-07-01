Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 jul 2026 Actualizado 15:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Condenan a 15 años de cárcel a cantante de cumbias que intentó asesinar a su exmujer

El acusado llegó a un preacuerdo con el ente acusador.

Condenan a 15 años de cárcel a cantante de cumbias que intentó asesinar a su exmujer. Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Condenan a 15 años de cárcel a cantante de cumbias que intentó asesinar a su exmujer. Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Condenan a 15 años de cárcel a cantante de cumbias que intentó asesinar a su exmujer. Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga.
Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue condenado a 15 años y seis meses de prisión el cantante de cumbias Saúl Duarte Naranjo tras haber admitido que en múltiples oportunidades intentó asesinar a su excompañera sentimental.

Los hechos violentos se presentaron entre agosto de 2025 y enero de 2026 cuando Duarte Naranjo agredió a la mujer con un arma cortopunzante. El ente acusador determinó que la pareja estuvo junta durante cuatro años y durante ese periodo la mujer fue víctima de agresiones en varias ocasiones.

"Uno de los hechos de violencia ocurrió en el barrio La Cumbre de Floridablanca donde el hombre agredió a la mujer, luego de revisarle su celular, y en medio de una discusión por celos, la amenazó de muerte y la hirió en su pecho. Otra acción similar ocurrió en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga. La mujer debió ser trasladada a centro hospitalario con múltiples heridas causadas por el ahora condenado. La oportuna atención permitió salvarle la vida", indicó la Fiscalía.

El hombre fue capturado en enero de 2026 y ahora, suscribió un preacuerdo con la Fiscalía respecto del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir